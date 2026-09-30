oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Dürre-Alarm

Neusiedler See kratzt am Tiefstwert

Neusiedler See: Negativrekord beinahe erreicht.
© oe24
Der Steppensee ist nur noch Zentimeter vom Negativrekord entfernt.
OE24 auf Google bevorzugen

Dürre und zu wenig Regen machen dem burgenländischen Juwel zu schaffen. Es gibt nicht viele Steppenseen auf der Welt und viele sind schon verschwunden. Langfristig droht dem Neusiedler See ebenfalls eine wacklige Zukunft. Jetzt werden Tiefstwerte gemeldet.

Auch interessant

Asbestalarm an 22 Schulen

Gebühren-Schock! 1.000 Euro für Vignette

Polizei nahm 59-Jährigem 160 Tiere ab

Kommt bald Wasser aus der Donau?

Der Pegel befindet sich im Sinkflug. Nach dem Dürresommer hat der See jetzt beinahe den Tiefstwert von 2022 erreicht. Heute Mittwoch lesen Behörden den Wert mit nur mehr 114,93 Zentimeter ab. Das sind nur mehr vier Zentimeter über dem absoluten Negativrekord.

Für die Zugvögel sei die Lage im Herbst aber "noch nicht besorgniserregend", so der Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner gegenüber dem ORF. Die Vögel machen auf ihrer Route in den sonnigeren Süden im Seewinkel Station. Die ersten Kraniche sind schon gelandet, der größere Teil sollte dann Mitte Oktober folgen.

Im Burgenland hofft man nun auf Winterniederschläge, denn ohne gestaltet sich die Neubildung von Grundwasser schwierig. Es laufen auch Gespräche zwischen den Bundesländern Niederösterreich und Burgenland über die Zuleitung von Wasser aus der Donau. Diese gehen auf die 2024 unterzeichnete Grundsatzvereinbarung über die Wasserversorgung in der Region Ost zurück, die derzeit auf Expertenebene im Detail verhandelt wird. Da es aber kein natürliches Gefälle gibt, ist aber eine langjährige Bauzeit für die möglichen Leitungen zu erwarten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Polizei nahm 59-Jährigem 160 Tiere ab

Gebühren-Schock! 1.000 Euro für Vignette

Burgenländische Ausflugsziele als Giftschleuder?

Asbestalarm an 22 Schulen

Werden Kurgäste in Bad Tatzmannsdorf vergiftet?

"One Love" und "Picture On" als Festival Hits im Burgenland

Soldat bei Schießübung von Splittern getroffen

Neue PENNY-Filiale stärkt Nahversorgung

Neusiedler See kratzt am Tiefstwert

David Garrett geigt jetzt in Mörbisch mit Rammstein auf