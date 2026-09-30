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Besonderer Abend

ÖFB-Team überrascht schwer kranken Fan

Große Freude bei Julia: Ralf Rangnick und Philipp Posch nehmen sich Zeit für den ÖFB-Fan.
© Instagram
Manche Fußballabende bleiben nicht wegen des Ergebnisses in Erinnerung. Sondern wegen der Geschichten, die sich abseits des Rasens abspielen. Für Julia wurde der ÖFB-Auftritt gegen den Kosovo zu genau so einem besonderen Moment.
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Die 32-Jährige ist schwer krank – und hatte dennoch einen großen Wunsch: Einmal selbst im Stadion stehen, wenn Österreichs Nationalteam aufläuft. Am Sonntagabend wurde dieser Traum Wirklichkeit.

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Mit Unterstützung der Rollenden Engel konnte Julia die Partie gegen den Kosovo live miterleben. Doch damit nicht genug: Schon vor dem Anpfiff wartete eine ganz besondere Überraschung auf sie. Julia bekam die Gelegenheit, ÖFB-Präsident Josef Pröll, Teamchef Ralf Rangnick und den verletzten Teamstürmer Michael Gregoritsch persönlich zu treffen.

Ein Trikot als ganz besonderes Andenken

Besonders emotional wurde es, als Gregoritsch Julia ein Trikot überreichte. Doch das Jersey sollte nicht irgendein Erinnerungsstück bleiben. Nach dem Schlusspfiff unterschrieb die gesamte österreichische Nationalmannschaft darauf.

Während auf dem Spielfeld Österreich mit einem 3:1 gegen den Kosovo einen erfolgreichen Abend feierte, schrieb sich damit auch abseits des Rasens eine ganz andere Geschichte. Für Julia ging es längst nicht mehr nur um Fußball – sondern um einen Herzenswunsch, der in Erfüllung ging.

Die berührenden Momente hielt der ÖFB fest und teilte die Bilder anschließend auf Instagram. Sie zeigen einen Abend, der für Julia wohl weit über die 90 Minuten hinausreichen wird.

Ein Sieg mit 3:1 auf der Anzeigetafel – und für Julia ein persönlicher Sieg, der vermutlich noch lange nachwirken wird.

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