Nach sieben Grand-Slam-Siegen: Tennis-Star beendet Karriere

Jamie Murray hat sein Karriereende angekündigt. Ende 2026 geht es für den älteren Bruder von Andy Murray ebenfalls in den Ruhestand. Anders als sein Bruder hat Jamie seine Erfolge hauptsächlich im Doppel gefeiert.

Nachdem 2024 Andy Murray seine Karriere beendet hat, zieht nun sein älterer Bruder Jamie Murray Ende 2026 nach. Er schreibt auf Instagram: "Meine Tenniskarriere geht nach 36 Jahren zu Ende. Ich schätze mich sehr glücklich und privilegiert für all die unglaublichen Erfahrungen, die mir dieser großartige Sport beschert hat."

Der Schotte bedankt sich: "Danke an Mama, Papa, Andy, Ale, Alan, Louis und Thomas für all eure unglaubliche Unterstützung, eure Anstrengungen und Opfer während meiner gesamten Karriere, die es mir ermöglicht haben, alles zu erreichen, was ich in diesem Sport erreichen konnte. An alle anderen, die mir geholfen und mich unterstützt haben – ich schätze euch alle sehr!"

Erfolgreiche Karriere im Doppel-Wettbewerb

Jamie Murray feierte seine größten Erfolge im Doppel. 2016 gewann er mit dem Brasilianer Bruno Soares die Herrendoppel-Konkurrenz der Australian Open und der US Open. Zudem stand er 2015 in Wimbledon und bei den US Open 2015 und 2021 im Finale.

Murray liebte den Hartplatz in New York. 2017, 2018 und 2019 holte er im Mixed immer den Titel. Zusätzlich triumphierte Murray in Wimbledon in derselben Kategorie 2007 und 2017. Dabei spielte er mit den einstigen Topspielerinnen Jelena Jankovic und Martina Hingis.

In seiner Karriere gewann der Schotte insgesamt 34 Doppeltitel. Zwei davon holte er mit seinem Bruder Andy. 2015 feierten sie gemeinsam auch den ersten britischen Davis-Cup-Erfolg seit 79 Jahren. Ebenfalls schrieb Murray am 4. April 2016 Geschichte. Er belegte damals als erster Brite den ersten Platz der Doppel-Weltrangliste.