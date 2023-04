Kurioser Mbappé-Treffer für PSG zu wenig

Der Spitzenreiter verlor am Sonntag nach langer Unterzahl 1:3 gegen den Zehnten Lorient. Für PSG war es in einer bisher enttäuschenden Saison trotz noch klarer Tabellenführung ein Rückschlag auf dem Weg zum angestrebten Meistertitel.

Nach dem Rückstand durch Enzo Le Fée (15.) kam Mbappé in der 29. Minute im Strafraum der Gäste zu Fall. Es gab keinen Elfmeter, allerdings nahm Lorients Tormann Yvon Mvogo offenbar an, das Spiel sei unterbrochen. Der Schlussmann wollte sich daher den Ball auf dem Rasen zurechtlegen, Mbappé schnappte sich die Kugel jedoch gedankenschnell und schob zum Ausgleich ins leere Tor ein.

the camera going from mbappé’s audacity to celebrate to lorient arguing with the referee is pure cinema pic.twitter.com/UR7ig6thlF