Messi: Dieses Indiz lässt Fans von Barcelona Rückkehr träumen

Der Superstar Lionel Messi spielt aktuell für PSG, sein Vertrag läuft aber aus und ein Verbelib in Frankreich ist eher unwahrscheinlich. Dank eines Hinweises denken Barcelona-Fans, dass eine Rückkehr von Messi fix sein soll.

Im Dezember krönte sich Messi mit Argentinien bei der Fußball-WM in Katar zum Weltmeister. Seine Leistungen bei der WM waren nicht weniger als überragend, doch seit der WM sind die Leistungen des Superstars eher mau. Zudem steht er in Paris stets im Schatten von Liebling Kylian Mbappe. In der Champions League schied man außerdem sang- und klanglos gegen den FC Bayern aus.

Viele Spekulationen

Da Messis Vertrag ausläuft, wird vielerorts spekuliert, der Argentinier könnte im Sommer zu seinem Kindheitsklub, dem FC Barcelona zurückkehren. Auch der FC Barcelona selbst bestätigte, mit dem Management von Messi in Kontakt zu stehen. Ein Detail lässt die Fans aber nun aufhorchen. Messi soll seine Kinder in der alten Schule seiner Kinder in Barcelona für das neue Schuljahr angemeldet haben.



Anscheinend geht es beim Messi-Transfer nur noch um die finanziellen Details. Der FC Barcelona befindet sich in argen Turbulenzen und muss derzeit dringend Gelder lukrieren. Eine Rückkehr Messis scheint dennoch im Bereich des möglichen, zudem hat der Superstar bereits Fitnessgeräte für sein Haus in Barcelona bestellt.