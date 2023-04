Barca: Messi-Alarm vor Clasico

Vor dem Clasico im Cup-Halbfinale sorgen Schlagzeilen aus Paris für Wirbel.

Das brisante Rückspiel im spanischen Cup-Halbfinale gegen Real Madrid (21 Uhr) rückt in Barcelona beinahe in den Hintergund. Dort gibt es aktuell nur ein Thema: Lionel Messi. Denn eine weitere Saison des Weltmeisters bei Paris Saint-Germain scheint französischen Medienberichten zufolge immer fraglicher. Nach dem Champions-League-Aus und der jüngsten Heimpleite gegen Olympique Lyon machten die Fans ihrem Unmut zuletzt mit einem Pfeif konzert Luft. Alle gegen Messi. Dem platzt wohl bald der Kragen, er will zu seinem Herzensclub zurück, fühlt sich in Paris nicht wohl.

Franzosen sprechen schon von Scheidung

Die französische L'Équipe titelt bereits: "Lionel Messi und PSG stehen kurz vor der Scheidung." Der 35-Jährige Argentinier kann den Klub nach dieser Saison ablösefrei verlassen. Messis Zweijahres-Vertrag läuft dann aus. Er war im Sommer 2021 vom FC Barcelona zu PSG gewechselt, nachdem sich der hoch verschuldete Klub Messi schlicht nicht mehr hatte leisten können. Jüngst bestätigten die Katalanen, in Kontakt mit der Messi-Fraktion für eine mögliche Rückkehr zu stehen.

Xavi wünscht sich Messi bei Barca zurück

Barca-Trainer Xav i macht kein Geheimnis aus seinem Wunsch nach Messis Rückkehr. Bei der Pressekonferenz vor dem Cup übte er sich aber in Zurückhaltung: "Jetzt ist nicht die Zeit, um darüber zu sprechen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt und nicht über mögliche Transfers." Nachsatz: "Ich wäre der erste, der glücklich darüber wäre, aber jetzt ist kein guter Zeitpunkt." Das Cup-Hinspiel in Madrid hat Barcelona knapp 1:0 für sich entschieden, vor zwei Wochen gewann man zudem das Duell in der Meisterschaft mit 2:1. Heute jagt Barca den 4. Sieg in Folge gegen die Startruppe von Trainer Carlo Ancelotti, wo zuletzt Kari Benzema beim 6:0-Sieg in der Liga gegen Valladolid mit einem sieben-Minuten-Hattrick glänzte und ÖFB-Star David Alaba sein Comeback in der Startelf feierte.

Barcelona konnte sich jedenfalls eindrucksvoll aus der Krise befreien, führt in La Liga mit 12 Punkten vor Real Madrid. Auch im Pokal wollen die "Blaugrana" dem "Weißen Ballett" den Rang ablaufen. In Barcelona wäre jedenfalls alles angerichtet für eine neue Messi-Ära.