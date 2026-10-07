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Auf Donaulände

Electro Swing von Parov Stelar im XXL-Format

Parov Stelar gibt Vollgas: Konzerte, Buch, Doku und CD
© zeidler
Heuer hat Parov Stelar ein Heimspiel in Gmunden gegeben, nächstes Jahr gibt er eines im Linzer Donaupark.
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Electro Swing hat einen Geburtsort, und der liegt nicht in Paris oder New York, sondern in Oberösterreich: Nach Seiler & Speer am 9. Juli wurde mit Parov Stelar für 10. Juli ein kongenialer zweiter Tag für Ahoi! Pop Sommer 2027 auf der Donaulände zwischen Lentos und Brucknerhaus fixiert.

Marcus Füreder ist unter seinem Pseudonym Parov Stelar schon seit Jahren einer der international erfolgreichsten österreichischen Künstler und Produzenten. Hinter dem Electro Swing-Vorreiter liegen mehr als 1.000 Konzerte mit Liveband, von Coachella bis Glastonbury, Clips wie "Catgroove" mit Millionen Aufrufen, eine Reihe Amadeus Awards und zuletzt das Album "Artifact", eingespielt mit fast 40-köpfigem Orchester.

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Tickets sind ab Freitag, 9. Oktober online, an der Posthof-Kassa und an allen oeticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

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