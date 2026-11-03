Todes-Drama
Unfall Brennerbasistunnel: Arbeiter (48) erschlagen
Nach einem schweren Unfall auf der Baustelle für den Brennerbasistunnel (BBT) in Steinach am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) Montagvormittag ist ein 48-jähriger Arbeiter noch am selben Tag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen.
Ein Stapel mit hohlen Schachtfertigteilelementen war außerhalb des Tunnels aus unbekannter Ursache umgefallen. Die Teile landeten daraufhin auf dem 48-Jährigen.
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Kollegen entfernten die Schachtfertigteilelemente mit einem Stapler und befreiten den Mann. Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter mit lebensgefährlichen Verletzungen mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.
Im Zuge der seit 2007 andauernden Arbeiten an dem Mammutprojekt war es schon zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Inklusive des nunmehr tödlich Verunglückten kamen bisher sechs Arbeiter ums Leben.
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