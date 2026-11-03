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Hohe Strafen

100 km/h: Italien plant Mindesttempo auf der Autobahn

Zweispurige Autobahn mit Fahrzeugen in ländlicher Umgebung bei klarem Himmel.
© Getty Images/iStockphoto
Wer mit dem Auto nach Italien fährt, muss künftig auf bestimmten Autobahnen eine neue Geschwindigkeitsvorgabe beachten.
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Die italienische Regierung plant ein Mindesttempo von 100 km/h auf der linken Spur. Wer dort langsamer unterwegs ist, soll künftig ein Bußgeld von bis zu 160 Euro riskieren. Noch ist die Regelung allerdings nicht beschlossen und daher auch nicht in Kraft.

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Wo das Mindesttempo gilt

Konkret geht es um die linke Fahrspur direkt neben dem Mittelstreifen auf Autobahnen mit mindestens drei Fahrstreifen pro Richtung. Eine allgemeine Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h für sämtliche Autobahnen oder alle Spuren ist ausdrücklich nicht vorgesehen.

Straßenschild in Italien mit Tempolimits für Stadt, Landstraße und Autobahn.
© Getty Images

Die geplante Vorschrift ist Teil eines Entwurfs zur Reform der italienischen Straßenverkehrsordnung. Der Ministerrat hat diesen am 13. Oktober 2026 in erster Beratung gebilligt. Das Vorhaben befindet sich derzeit noch im parlamentarischen Verfahren. Änderungen an der endgültigen Fassung sind daher möglich.

Bis zu 160 Euro Strafe

Bei einem Verstoß gegen die geplante Mindestgeschwindigkeit soll eine Strafe zwischen 40 und 160 Euro vorgesehen sein. Die konkrete Höhe hängt von der endgültigen gesetzlichen Regelung ab. Bis zum Inkrafttreten der Vorschrift dürfen Autofahrer nicht allein wegen eines Tempos unter 100 km/h auf der linken Spur nach dieser neuen Bestimmung bestraft werden.

Autos fahren auf der A22 Brennerautobahn zwischen grünen Bergen unter blauem Himmel.
© Getty Images

Hintergrund der geplanten Änderung ist der Verkehrsfluss. Langsam fahrende Fahrzeuge auf der linken Spur können andere Autofahrer zum Abbremsen oder zu riskanten Überholmanövern verleiten. Besonders bei dichtem Verkehr sollen so gefährliche Situationen und Auffahrunfälle vermieden werden.

Die geplante Regel bedeutet allerdings nicht, dass Autofahrer bei jeder Witterung mindestens 100 km/h fahren müssen. Bei Stau, Unfällen, Baustellen oder schlechten Sicht- und Straßenverhältnissen muss die Geschwindigkeit weiterhin angepasst werden. Auch die allgemeinen Verkehrsregeln bleiben bestehen: Grundsätzlich ist der möglichst weit rechts gelegene freie Fahrstreifen zu benutzen. Die linke Spur ist vor allem zum Überholen gedacht.

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