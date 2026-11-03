oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Italien

Forscher rätseln über Sex zwischen Bulle und Esel

O
von
Kühe und ein Esel grasen auf einem Feld mit Bäumen im Hintergrund.
© Getty Images
leichgeschlechtliches Sexualverhalten ist im Tierreich weit verbreitet. Die Beziehung zwischen dem Bullen Achille und dem männlichen Esel Patroclo jedoch bezeichnet ein Forschungsteam von der Universität Pisa als ungewöhnlich.
OE24 auf Google bevorzugen

Die beiden Tiere hätten problemlos Partner der eigenen Art sowie des anderen Geschlechts wählen können, entschieden sich aber immer wieder füreinander, schreiben die italienischen Forschenden in der Fachzeitschrift "Current Biology".

Auch interessant

Enlightenment-Spektakel mit Vivaldis "Vier Jahreszeiten" im Linzer Mariendom

Britney tobt: Schock-Beichte über eigene Familie

Spanien-Profi stirbt nach Zusammenprall

Das Team war bei einer anderen Feldstudie auf die beiden Tiere aufmerksam geworden und wunderte sich, dass der Esel keine Abwehrreaktionen zeigte, als der Bulle ihn besprang. Es beobachtete schließlich 51 solcher Interaktionen innerhalb von 14 Tagen. "Was uns wirklich aufhorchen ließ, war, dass diese Interaktionen in eine sehr selektive und beständige soziale Beziehung zwischen den beiden eingebettet waren", sagte Co-Autorin Elisabetta Palagi.

Lecken, Reiben und Anstupsen

"Sie suchten wiederholt Nähe zueinander und zeigten viele verschiedene freundschaftliche Verhaltensweisen wie Lecken, Reiben und Anstupsen neben dem wiederholten Aufsteigen", ergänzte Erstautor André da Cruz. Der Esel und der Bulle lebten im Beobachtungszeitraum im März 2026 auf einem Hochplateau in Äthiopien, gehörten unterschiedlichen Besitzern und sahen sich nur während der Zeit auf der Weide.

Nach Bewertung des Forschungsteams war das ungewöhnliche Sexualverhalten Teil einer sozialen Beziehung zwischen Achille und Patroclo. Die Beobachtungen könnten Hinweise für das Verständnis von Sexualverhalten als soziales Merkmal geben, jenseits der Rolle bei der Fortpflanzung, hieß es. Um die Frage nach der genauen Funktion zu beantworten, sei weitere Forschung notwendig. Möglicherweise gehe es darum, soziale Bindungen aufrechtzuerhalten und bzw. oder Spannungen abzubauen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rapid-Fans gehen auf Legende Krankl los

Hubschrauber kollidiert: Tourist starb bei Unglück in Nepal

Verdacht: 5.Todesopfer nach AstraZeneca-Impfung

Forscher rätseln über Sex zwischen Bulle und Esel

Dahlien: Die Königinnen des späten Sommers

"Keine Erinnerung": Schwede lebt seit 30 Tagen am Flughafen in Nepal

Diese Unsumme verschlingt die Oligarchen-Jacht vor Triest pro Tag

Juve fordert Titel von 2006 zurück

Witkoff: Gipfel um Ukraine-Friede nächste Woche

Koalitions-Krach um Abschiebungen eskaliert