100.000 Spenden-Euro
Prominente unterstützen "motion4kids" im Prater
Rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Medien und Bildung kamen am Mittwochabend im Mirage im Prater zusammen. Die Bildungsstiftung verfolgt seit Jahren das Ziel, möglichst viele Kinder im Alltag zu mehr Bewegung zu bringen. Durch Bewegung entwickeln sich Kinder sowohl körperlich als auch beim Lernen und im Miteinander besser. Dass Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Bereichen gemeinsam teilnahmen, unterstreicht die breite Unterstützung für dieses Anliegen.
Programm erreicht bereits 30.000 Kinder
In diesem Jahr ist das Programm "Die Bewegte Schule" von motion4kids an 140 Schulen in ganz Österreich gestartet. Insgesamt wurden mit der Initiative bereits rund 30.000 Kinder in Bewegung gebracht. Mit einem Betrag von 3.000 Euro kann eine Volksschule ein ganzes Jahr lang an dem Programm teilnehmen.
Auch interessant
Panel-Talk und Auktion mit Prominenz
Im Mittelpunkt des Abends standen ein Panel-Talk mit Ralf Rangnick als Gast sowie Einblicke aus der Praxis des Programms. Zudem gab es eine Charity-Auktion mit exklusiven Erlebnissen aus Sport und Freizeit. Zur Versteigerung standen unter anderem ein Cessna-Flug samt Besuch des Hangar-7 sowie Tandem-Fallschirmsprünge, die von Red Bull Media House zur Verfügung gestellt wurden. Zu den Gästen des Abends zählte auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden