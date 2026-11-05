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100.000 Spenden-Euro

Prominente unterstützen "motion4kids" im Prater

René Wastler
von
Bettina Glatz-Kremsner, Ralf Rangnick und Klaudia Tanner
© Paul Gruber
Beim motion4kids Fundraising Dinner der Wir-bewegen-unsere-Zukunft-Bildungsstiftung wurden im Wiener Prater 100.000 Euro an Spenden für die Bewegung von Kindern gesammelt.
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Rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Medien und Bildung kamen am Mittwochabend im Mirage im Prater zusammen. Die Bildungsstiftung verfolgt seit Jahren das Ziel, möglichst viele Kinder im Alltag zu mehr Bewegung zu bringen. Durch Bewegung entwickeln sich Kinder sowohl körperlich als auch beim Lernen und im Miteinander besser. Dass Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Bereichen gemeinsam teilnahmen, unterstreicht die breite Unterstützung für dieses Anliegen.

Fundraising Dinner im "Mirage"
Fundraising Dinner im "Mirage" © Paul Gruber

Programm erreicht bereits 30.000 Kinder

In diesem Jahr ist das Programm "Die Bewegte Schule" von motion4kids an 140 Schulen in ganz Österreich gestartet. Insgesamt wurden mit der Initiative bereits rund 30.000 Kinder in Bewegung gebracht. Mit einem Betrag von 3.000 Euro kann eine Volksschule ein ganzes Jahr lang an dem Programm teilnehmen.

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Panel-Talk und Auktion mit Prominenz

Im Mittelpunkt des Abends standen ein Panel-Talk mit Ralf Rangnick als Gast sowie Einblicke aus der Praxis des Programms. Zudem gab es eine Charity-Auktion mit exklusiven Erlebnissen aus Sport und Freizeit. Zur Versteigerung standen unter anderem ein Cessna-Flug samt Besuch des Hangar-7 sowie Tandem-Fallschirmsprünge, die von Red Bull Media House zur Verfügung gestellt wurden. Zu den Gästen des Abends zählte auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

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