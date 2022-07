Nach 3 Wochen Verfolgungsjagd: Katze am Flughafen eingefangen

Drei Wochen lang versuchte das Flughafen-Personal, die aus einer Transportkiste ausgebüxte Katze einzufangen.

Drei Wochen ist es bereits her, als Rowdy aus einer Transportbox ausbrechen konnte, um am Logan International Airport von Boston, USA, einzuziehen. Die Familie der Katze war von einem Armeeeinsatz in Deutschland in die USA zurückgekehrt.

Seit ihrem Ausbruch ließ sich die schwarze Katze aber nicht mehr einfangen, egal, was das Flughafen-Personal auch versuchte.

Doch kürzlich hatte Rowdy die Verfolgungsjagd anscheinend doch satt. "Ob aus Müdigkeit oder Hunger, wir werden es nie erfahren, aber heute Morgen hat sie sich endlich einfangen lassen", sagt ein Flughafensprecher zum Independent.

Nach einer ordentlichen Untersuchung durfte die Katze wieder unversehrt zu ihren Besitzern zurückkehren. "Sie sieht großartig aus und ist glücklich, bei ihren Menschen zu sein!"