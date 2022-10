Das passiert, wenn Sie weniger als 5 Stunden am Tag schlafen

Unumstritten ist Schlaf ein wichtiger Bestandteil unserer Gesundheit. Doch wie verheerend zu wenig Ruhe für den Körper sein kann, zeigt eine neue Studie.

Bisherige Studien zu diesem Thema haben ihren Fokus auf eine Langzeiterkrankung gelegt, welche klare Tendenzen zeigten, wonach zu wenig Schlaf uns schaden kann. In einer neuen Studie allerdings untersuchte man über 10.000 Probanden über einen Zeitraum von 25 Jahre auf mehrere chronische Erkrankungen gleichzeitig und die Ergebnisse sind erschreckend.

Insgesamt 13 Erkrankungen nahm man auf in die Untersuchung - unter anderem Diabetes, Schlaganfall, Krebs und Demenz, aber auch psychische Leiden wie Depressionen. Dabei stellte sich heraus, Menschen, welche ab 50 Jahren weniger als fünf Stunden am Tag schliefen, hatten ein 30 Prozent höheres Risiko, von mehreren chronischen Krankheiten betroffen zu sein. Je älter die Kurzschläfer wurden, desto drastischer wurde das Risiko einer Mehrfacherkrankung.

Auch Langschläfer haben erhöhtes Risiko

In der Studie zeigte sich ebenfalls, auch Menschen, welche neun Stunden oder länger schliefen, hatten ein erhöhtes Risiko an mehreren Krankheiten gleichzeitig zu leiden. Jedoch sind hier die Daten nicht sonderlich zuverlässig, da Langschläfer in diesem Alter eher selten sind. Schlussfolgern kann man daraus, dass man besonders im Alter auf den Schlaf achten und auf rund sieben bis acht Stunden Ruhezeit kommen sollte.