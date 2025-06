× Palais Mautner Jäger: Belle-Époque-Juwel steht zum Verkauf

Ein Stück Wiener Architekturgeschichte sucht ein neues Zuhause. Die Villa Mautner Jäger im dritten Bezirk wird jetzt verkauft und bietet die seltene Chance, eine prachtvolle Residenz der Belle Époque zu erwerben.

Versteckt zwischen Efeuranken und Rosenduft liegt ein Anwesen, das Erinnerungen an eine glanzvolle Zeit wachruft. Das Palais Mautner Jäger erhebt sich im dritten Wiener Bezirk wie ein stilles Denkmal der Belle Époque. Wer dieses Tor durchschreitet, taucht ein in eine Welt voller Eleganz und Geschichte. Die Villa scheint den Atem vergangener Feste noch in ihren Mauern zu tragen. Nun soll sie aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und in neuem Glanz erstrahlen.

Ein Gebäude, das Geschichten erzählt

Erbaut im Jahr 1902 von der Frauenrechtlerin Hertha Jäger, war die Villa einst ein Treffpunkt für Künstler, Denker und Visionäre. Heute beeindrucken ihre 22 Zimmer auf drei Wohnebenen durch Großzügigkeit und ein unvergleichliches Raumgefühl. Das prunkvolle Treppenhaus führt in Räume, die durch hohe Decken, Licht und Weite bestechen.

© zoom VP.at ×

Wer dieses Palais betritt, fühlt sich in eine andere Zeit versetzt. Der Charme vergangener Soireen schwingt noch immer durch die Flure. Das denkmalgeschützte Gebäude kann entweder im jetzigen Zustand erworben oder unter der fachkundigen Leitung von Testor & Partner vollständig restauriert werden. Die Restaurierung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Dabei steht die Wahrung des ursprünglichen Erscheinungsbildes im Vordergrund.

Preis auf Anfrage

Das Palais bietet vielfältige Möglichkeiten zur Neugestaltung. Im Dachgeschoss kann eine exklusive Master-Suite entstehen. Ein moderner Glasaufzug soll alle Ebenen barrierefrei zugänglich machen. Das angrenzende Pförtnerhaus eignet sich ideal für kompakte Personalwohnungen.

Historische Elemente wie offene Marmorkamine, eine originale Küche und ein antiker Speiseaufzug mit Gegensprechanlage bleiben erhalten und können liebevoll restauriert werden. Im Garten entdeckt man eine denkmalgeschützte Kegelbahn und einen privaten Pool. Das Grundstück bietet mit rund 1.000 Quadratmetern eine grüne Oase mitten in der Stadt.

Ein Gebäude wie dieses ist in Wien selten. Ein echtes Juwel inmitten der Großstadt, das nun auf neue Bewohner wartet. Wie viele Millionen man für das Luxus-Anwesen hinblättern muss, erfährt man auf Anfrage bei der Sangreal Living & Estates GmbH.