Kunasek Mattle
© APA

Polit-Barometer

Kunasek ist der neue Landes-Superstar

17.01.26, 07:00
Steirischer LH führt im Landes-Ranking .

Die Lazarsfeld Gesellschaft hat diese Woche auch das aktuelle Polit-Barometer für die Landeshauptleute erhoben. Und da gibt es einen großen Gewinner: Der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek liegt mit einem Positiv-Saldo von +14% klar auf Platz 1 (Differenz aus positiver und negativer Bewertung). 33% haben einen positiven Eindruck von Kunasek, nur 19% einen negativen. Auf Platz 2 liegt der Kärntner Landeschef Peter Kaiser mit einem Saldo von 0 (18% sehen ihn positiv, 18% negativ).

Allen anderen Landeshauptleuten weist die Lazarsfeld Gesellschaft einen negativen Saldo-Wert aus. Die rote Laterne hat in diesem Ranking der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (–33), der außerhalb der Bundeshauptstadt stark polarisiert. 

Landeshauptleute
© oe24

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler kommt auf einen Saldo-Wert von –16.

