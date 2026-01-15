Alles zu oe24VIP
ÖVP legt zu

Erste Umfrage nach Regierungs-Klausur

15.01.26, 22:27
ÖVP kann wieder leicht zulegen, aber FPÖ bleibt mit 35 Prozent klar Erster

Am Mittwoch verkündete die Regierung die Ergebnisse ihrer Klausur. Bis inklusive Mittwoch lief auch die Befragung der Lazarsfeld Gesellschaft. Teilweise bildet die aktuelle Umfrage (2.000 Befragte, 5.1.–14.1.) die Klausur also bereits ab. Die Auswirkungen sind – zumindest diese Woche – überschaubar.

Denn die FPÖ bleibt in der Sonntagsfrage mit 35% weiterhin klar auf Platz 1 – büßt gegenüber der Vorwoche allerdings 1 Prozent ein.

Die ÖVP kann hingegen erstmals seit Wochen wieder die 20%-Marke überspringen und käme aktuell auf 21% (+2%). Das sind zwar immer noch 14% (!) hinter der FPÖ, aber wieder klar vor der SPÖ.

Die SPÖ stagniert weiterhin bei schwachen 18%.

Die Grünen sind mit 10% (–1%) knapp vor den NEOS, die nur auf 9% kommen.

Da die KPÖ den Einzug in den Nationalrat mit 3% verpasst, hätte die Regierung mit 48% immerhin wieder eine hauchdünne Mehrheit im Nationalrat.

Auch Kurz & Kern sind gegen Kickl chancenlos

An den schlechten Werten von ÖVP und SPÖ würde laut Lazarsfeld Gesellschaft auch ein neuer Spitzenkandidat wenig ändern. Würden Sebastian Kurz für die ÖVP und Christian Kern für die SPÖ antreten, wäre das Ergebnis in der Sonntagsfrage eindeutig:

Die FPÖ mit Herbert Kickl käme demnach auf 36 Prozent.

Die ÖVP mit Kurz wäre mit 19% sogar 2% schlechter als mit Stocker.

Und die SPÖ käme mit einem Spitzenkandidaten Christian Kern überhaupt nur auf 18% – gleich schlecht wie mit dem derzeitigen Chef ­Andreas Babler.  

Kanzlerfrage: Gewessler holt Babler ein

Noch deutlicher fällt der Abstand zwischen Herbert Kickl und seinen Verfolgern in der (fiktiven) Kanzlerfrage aus. Kickl liegt hier in den Rohdaten mit 32% weiter deutlich vorne. 
Der amtierende Kanzler Christian Stocker kommt mit 13 Prozent (+1%) nicht einmal auf den halben Wert.

Besonders frustrierend ist die Kanzler-Frage diese Woche für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler. Er wird nicht nur von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit 9 % überholt, sondern auch erstmals von Grünen-Chefin Leonore Gewessler eingeholt und teilt sich mit ihr jetzt mit jeweils 7 Prozent den letzten Platz!

