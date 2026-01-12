Alles zu oe24VIP
Regierungsklausur begann eine Stunde zu spät

"Warten gelassen"

Regierungsklausur begann eine Stunde zu spät

12.01.26, 21:30 | Aktualisiert: 13.01.26, 14:07
Die Pressekonferenz zur Regierungsklausur hat sich deutlich verspätet.

Mit rund einer Stunde Verspätung ist die Regierungsspitze Dienstagmittag zu ihrer ersten Klausur im neuen Jahr gestartet. Ein Journalist vor dem Luxus-Hotel klagt: "Sie haben uns heute länger warten gelassen."

Angesetzt war das Statement von Stocker, Babler und Meinl-Reisinger um 11:45 Uhr. Tatsächlich traten diese dann erst kurz vor 13 Uhr vor die Kameras.

Regierungsklausur begann eine Stunde zu spät
© APA

klausur

Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen eines Termines der Regierungsspitze beim Bundespräsidenten im Vorfeld der Klausur - dann ging es ins Luxushotel.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Nach einer Begegnung mit Bundespräsident Van der Bellen am Vormittag ging es für die Regierung zum Tagungsort in Mauerbach, wo sich die Koalition vor allem

  • Wirtschaftsaufschwung,
  • Bekämpfung der Teuerung
  • und der Umsetzung der neuen europäischen Asyl-Regeln

widmen will. Die Ergebnisse werden am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat verkündet

