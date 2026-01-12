Regierungsklausur begann eine Stunde zu spät

Die Pressekonferenz zur Regierungsklausur hat sich deutlich verspätet.
Mit rund einer Stunde Verspätung ist die Regierungsspitze Dienstagmittag zu ihrer ersten Klausur im neuen Jahr gestartet. Ein Journalist vor dem Luxus-Hotel klagt: "Sie haben uns heute länger warten gelassen."
Angesetzt war das Statement von Stocker, Babler und Meinl-Reisinger um 11:45 Uhr. Tatsächlich traten diese dann erst kurz vor 13 Uhr vor die Kameras.
Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen eines Termines der Regierungsspitze beim Bundespräsidenten im Vorfeld der Klausur - dann ging es ins Luxushotel.
Nach einer Begegnung mit Bundespräsident Van der Bellen am Vormittag ging es für die Regierung zum Tagungsort in Mauerbach, wo sich die Koalition vor allem
- Wirtschaftsaufschwung,
- Bekämpfung der Teuerung
- und der Umsetzung der neuen europäischen Asyl-Regeln
widmen will. Die Ergebnisse werden am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat verkündet