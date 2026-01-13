Klausur-Aufreger: Purer Luxus für Regierung mit Sauna, Whirlpool und Dampfbad

Im 4-Sterne-Superior-Hotel Schlosspark Mauerbach findet heute die Regierungsklausur statt. Den ganzen Tag über hat man sich Zeit genommen, dann nächtigt die Regierungsspitze im luxuriösen Hotel.

Die Regierung liebt das Hotel Schlosspark Mauerbach. Der Service ist erstklassig, der Wellness-Faktor enorm. Die Regierungsklausur geht heute im idyllischen Schlosspark Mauerbach über die Bühne, doch billig ist das nicht.

Mitten im Grünen, 10 Kilometer vor Wien liegt das 4 Sterne Superior Hotel Schlosspark Mauerbach. Neben erstklassigem Essen gibt es ein Spa mit ganzjährig beheizten Innen- und Außenpool, Saunalandschaft, Dampfbad. Adults only (nur Erwachsene) – von Kindern wird man nicht belästigt.

Das billigste Zimmer im 4-Sterne-Superior-Hotel ist für 181 Euro zu haben. Eine Suite kostet bedeutend mehr. Das Freundinnen-Package für 2 Nächte im Deluxe-Zimmer kostet etwa bereits 818 Euro.

Nicht in der Präsidenten-Suite

Auf oe24-Anfrage gibt es von einem Regierungssprecher genauere Auskünfte dazu, wie Kanzler, Vizekanzler und Außenministerin im 4-Sterne-Superior-Hotel nächtigen. Auf jeden Fall nicht in der Präsidenten-Suite: "Standardzimmer sind es."

Gleich nach dem Treffen mit dem Bundespräsidenten am Dienstagmorgen ging es für die Regierungsspitze und die Klubchefs nach Mauerbach, schon um 10 Uhr trafen sie dort ein.

Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen eines Termines der Regierungsspitze beim Bundespräsidenten im Vorfeld der Klausur - dann ging es ins Luxushotel. © APA/ROLAND SCHLAGER

Luxus pur im Spa

Puren Luxus verheißen die Massagen und Peelings, die im 1.700 m² großen Spa angeboten werden. In der Bar kann man den Tag entspannt bei einem Cocktail ausklingen lassen, in der hauseigenen Vinothek werden mehr als 180 handverlesene Spitzenweine auf offeriert.

Die FPÖ hat bereits eine parlamentarische Anfrage zu den Kosten der Klausur angekündigt.

Im Seminarraum wird gearbeitet. Bis spät in die Nacht kann der Ministerrat geplant werden, bei dem am Mittwoch die Ergebnisse der Klausur fixiert werden.

Die Regierung startet laut eigenem Bekunden am Dienstag und Mittwoch nun so richtig in ihr Arbeitsjahr. Bei der kleinen Klausur sollen Themen wie die Industriestrategie und ein Anwendungsverbot der Scharia auch im Privatrecht fixiert werden. Ziemlich sicher kommt es zur Etablierung eines günstigeren Industriestroms, wobei vor allem noch um die Gegenfinanzierung gerungen wird.

Offen ist, ob sich der SPÖ-Wunsch erfüllt, dass die Gastronomie ein günstiges Mittagsgericht anbieten muss.