Ritter-Beben in FPÖ: Jetzt tritt auch Stenzel aus Orden aus

Nach Norbert Hofer und weiteren FPÖ-Politikern tritt nun auch Ursula Stenzel aus dem St.-Georgs-Orden aus.

Der frühere FPÖ-Chef Norbert Hofer ist nach der scharfen Kritik von Karl Habsburg an der EU-Fraktion der Patrioten aus dem St.-Georgs-Orden der Familie Habsburg-Lothringen ausgetreten. Ursula Schweiger-Stenzel ist mit heutigem Tag ebenfalls aus dem Orden ausgetreten.

Habsburg hatte in seiner traditionellen "Rede zur Zukunft Europas" gesagt, Teile der EU-Fraktion Patrioten für Europa, der auch sechs FPÖ-Abgeordnete angehören, seien eine "fünfte Kolonne Moskaus". Es handle sich "nicht um Patrioten, sondern um teils brutale Nationalisten", sagte der frühere ÖVP-Europaabgeordnete. Viele in der Fraktion vereinten Parteien seien zudem "in irgendeiner Form mit Putin verbunden". "Sie sind die neue fünfte Kolonne Moskaus (die alte aus der kommunistischen Zeit existiert auch noch) und begehen damit doppelten Hochverrat: am eigenen Land und an Europa", so Habsburg in seiner Rede, in der er demonstrativ Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) lobte. Diese hatte vor ihm gesprochen.

Ursula Schweiger-Stenzel postet Austritt. © x

Dem Orden hatten sich neben Hofer, dem Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und dem Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus auch der heutige Wiener Landtags-Klubchef Maximilian Krauss sowie die Nationalratsabgeordneten Harald Stefan und Markus Tschank angeschlossen. Nepp, Krauss, Stefan und Tschank seien keine Mitglieder mehr - teils schon seit Jahren, hieß es aus dem FPÖ-Parlamentsklub gegenüber der APA.