Dessous-Shooting für Luxuslabel: Madonna lässt die Hüllen fallen

In neuen Werbefotos für Dolce & Gabbana zeigt sich die Pop-Ikone so provokant wie früher.

Die Queen of Pop meldet sich mit einem echten Paukenschlag zurück: Madonna (67) ist das neue Gesicht von Dolce & Gabbana – und bringt das Netz zum Glühen. Im neuen Werbefilm für den Kultduft „The One“ ist sie nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören.

Dessous, Strapse & heiße Blicke

Laut, provokant und sexy denkt die Pop-Ikone auch mit 67 keine Sekunde an den Ruhestand. Stattdessen schnappt sie sich einen der begehrtesten Jobs der Modewelt. Für Dolce & Gabbana wirft sie sich nicht nur in sinnliche Dessous, sondern verleiht dem Clip auch ihre Stimme. Besonders pikant: Madonna haucht dem italienischen Klassiker „La bambola“ von Patty Pravo neues Leben ein.

Ein klimpernder Augenaufschlag, Lippenstift in Großaufnahme, beigefarbene Strapse, die langsam nach oben gezogen werden: Der Werbefilm, den Madonna und das Luxuslabel auf Instagram teilten, trieft vor Sinnlichkeit. Produziert von Star-Fotograf Mert Alas, zeigt der Clip die Sängerin zwischen zwei attraktiven Italienern – einem jüngeren und einem älteren. Madonna räkelt sich lasziv, spielt mit den Männern, verdreht ihnen (und uns) den Kopf. Der Twist: Obwohl Madonna nur Dessous trägt, steht nicht sie als Objekt der Begierde im Fokus, sondern der männliche Körper.

„Eine natürliche Fortsetzung unserer Beziehung“

Gegenüber der „Vogue“ schwärmt Madonna über die Zusammenarbeit: „Diese Kampagne fühlte sich wie eine natürliche Fortsetzung unserer persönlichen und beruflichen Beziehung an.“ Und weiter: „Die Schönheit italienischer Frauen liegt in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit.“

Emanzipation mit Sex-Appeal

Auch die Songwahl ist kein Zufall. „La Bambola“ ist eine feministische Hymne: Es geht um eine Frau, die keine Puppe mehr sein will, die man benutzt und weglegt. Madonna macht den Song zu ihrem eigenen Manifest.

Ihre Fans sind begeistert. In den Kommentaren regnet es Flammen-Emojis. „Madonna ist Kunst in Reinform – zeitlos, göttlich, für immer avantgardistisch“, heißt es. Andere fühlen sich an ihre frühen Jahre erinnert: „Pure 90s-Erotik – ich liebe es!“