Hausparty mit 300 Personen sorgte für Polizeieinsatz

Der harte Kern der Partygäste wehrte sich gegen die Auflösung und warf Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte.

Sierning bei Steyr. Im Gemeindegebiet von Sierning im Bezirk Steyr-Land ist am Freitagabend eine größere Hausparty von der Polizei aufgelöst worden. Zu der nicht angezeigten Feier in einem Privathaus waren zwischen 250 und 300 überwiegend jugendliche Gäste aus Oberösterreich und anderen Bundesländern gekommen. Die Polizei war wegen Lärm und Verkehrsbehinderungen zu dem Wohnhaus gerufen worden. Autos und feiernde Personen blockierten Zufahrtsstraßen.

Die Beamten einer Polizeistreife erklärten die Veranstaltung gegen 22.00 Uhr für beendet. Der Großteil der Gäste verließ die Party, ein harter Kern von 20 bis 30 Personen wurde jedoch aggressiv, skandierte Parolen gegen die Exekutive und warf Gegenstände und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte. Gemeinsam mit weiteren Streifen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden, nach eineinhalb Stunden war die Lage ruhig. Die Beamten führten zahlreiche Identitätsfeststellungen durch und erstatteten Anzeigen, teilte die Polizei am Samstag mit.