Das Beste, was Ampel bisher geliefert hat

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die Klausuren dieser Regierung liefen im letzten Jahr stets nach dem gleichen Muster ab: Große Erwartungshaltung im Vorhinein, wenig Konkretes, das dann dabei rauskam. Diesmal ist das zum Glück anders: Was die Regierung am Mittwoch präsentiert hat, verdient Applaus!

Kanzler Stocker ist es gelungen, seine 2-1-0-Formel mit konkreten Maßnahmen zu versehen, die endlich ein Zeichen für den ersehnten Aufschwung im Land sind.

Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ist ein echter Hammer, den der Handel schon lange gefordert hat. Das bringt mehr als jede sozialistische Träumerei von Preis-Deckeln. Zusammen mit den Strompreis-Senkungen kann das der wichtige Gamechanger bei der Inflation werden.

Die 2,6 Milliarden Euro für Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz sind endlich einmal eine Zukunftsansage.

Mit den Rückkehrzentren in Drittstaaten prescht Österreich auch beim Asyl-Thema vor. Gut so!

Dieses Klausur-Ergebnis ist – zumindest in der Theorie – das Beste, was diese Regierung bisher geliefert hat. Einziger Wermutstropfen: Die Umsetzung dauert leider wieder viel zu lange. Da braucht es mehr Tempo. Denn den Aufschwung brauchen wir so schnell wie möglich!