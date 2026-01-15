Regierungs-Ranking: Tanner & Marterbauer vorne

Alle Minister im Minus, SPÖ-Vizekanzler Babler liegt am letzten Platz

Das aktuelle Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft stellt der Regierung kein gutes Zeugnis aus. Bei der Bewertung aus positivem und negativem Eindruck haben alle Regierungsmitglieder einen negativen Saldo-Wert.

Am besten schneiden Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Finanzminister Markus Marterbauer ab (beide –8). Marterbauer kann sich gegenüber der letzten Umfrage um 4% verbessern.

Schlusslichter sind die Parteichefs: Vizekanzler Andreas Babler hat mit einem Saldo von -41 die rote Laterne. 52% bewerten ihn negativ, nur 11% haben einen positiven Eindruck von ihm.