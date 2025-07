Ronaldo trifft in Grödig – Al-Nassr siegt gegen Toulouse

Cristiano Ronaldo erzielte beim 2:1-Testspielsieg von Al-Nassr gegen Toulouse in Grödig ein Tor. Der Portugiese spielte eine Halbzeit, danach war Schluss – auch für das Trainingslager.

Cristiano Ronaldo hat sich beim Testspiel seines Clubs Al-Nassr gegen den FC Toulouse mit einem Treffer gezeigt. Beim 2:1-Erfolg in Grödig traf der portugiesische Superstar in der 33. Minute zum 1:1-Ausgleich – per Rechtsschuss nach Vorlage von Wesley.

Ronaldo, der vor Spielbeginn mit einer Lederhose beschenkt wurde, stand in der Startelf und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Auch Ex-Salzburg-Star Sadio Mane sowie Neo-Zugang Joao Felix standen zu Beginn auf dem Feld. Felix war erst am Dienstag vom englischen Topclub Chelsea verpflichtet worden.

Siegtreffer durch Marran

Den Toulouse-Führungstreffer erzielte Yann Gboho in der 25. Minute. Mohammed Khalil Marran drehte die Partie mit seinem Treffer in der 76. Minute. Das Publikum in Grödig bekam damit trotz wechselhaftem Wetter ein hochkarätiges Duell zu sehen.

Trainingslager vorzeitig beendet

Al-Nassr beendet sein Trainingslager in Saalfelden wetterbedingt früher als geplant. Ein drittes Testspiel am 2. August wird nicht mehr stattfinden – die "Ronaldo-Mania" in Salzburg ist damit vorerst vorbei.