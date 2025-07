Joao Felix wechselt zu Al-Nassr – Testspiel am Mittwoch in Grödig

Joao Felix verlässt Chelsea und wechselt in die saudi-arabische Pro League. Der Portugiese unterschreibt bei Cristiano Ronaldos Club Al-Nassr, der aktuell in Saalfelden trainiert.

Der portugiesische Offensivspieler Joao Felix hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 24-Jährige wechselt vom englischen Topclub Chelsea zum saudi-arabischen Vizemeister Al-Nassr. Dort unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag. Wie beide Clubs am Dienstag mitteilten, ist der Deal offiziell fixiert.

Ronaldo und Felix vereint

Bei Al-Nassr trifft Felix auf seinen Landsmann Cristiano Ronaldo. Ob dieser am Mittwoch (17:30 Uhr) beim Testspiel gegen Toulouse in Grödig zum Einsatz kommt, ist offen. Der 40-Jährige befindet sich seit vergangenem Donnerstag mit dem Team im Trainingslager in Saalfelden.

Al-Nassr bereitet sich im Pinzgau auf die kommende Saison vor. Felix soll dort erstmals ins Mannschaftstraining einsteigen. Der frühere Benfica- und Atletico-Spieler galt einst als Megatalent und wurde 2019 für über 120 Millionen Euro nach Madrid transferiert. Nach einem Leihjahr bei Chelsea folgt nun der Wechsel nach Saudi-Arabien.