Ronaldo-Trainingslager in Saalfelden startet am Sonntag

Cristiano Ronaldo absolviert mit Al-Nassr ein Trainingslager in Saalfelden. Zwischen Sonntag und 4. August stehen drei Testspiele an – Ronaldos Ankunft im Hotel Brandlhof ist noch offen.

Cristiano Ronaldo wird in Kürze erstmals als aktiver Spieler in Österreich erwartet. Der 40-jährige Portugiese nimmt mit seinem Klub Al-Nassr ein mehrwöchiges Trainingslager in Saalfelden (Salzburg) in Angriff. Geplant ist der Aufenthalt vom kommenden Sonntag bis 4. August. Die genaue Ankunftszeit Ronaldos steht laut Agentur "Onside" noch nicht fest.

"Die Tendenz ist, dass er nachkommen wird", erklärte Organisator Daniel Fischer am Freitag gegenüber der APA. Al-Nassr hatte die Saisonvorbereitung bereits vor knapp zwei Wochen in Saudi-Arabien aufgenommen.

Trainingsplatz direkt beim Hotel

© Brandlhof

Trainiert wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem hoteleigenen Gelände des Hotels Brandlhof. Ronaldo wird von einem eigenen Sicherheitsteam begleitet, um die Abläufe störungsfrei zu halten. Fischer zeigte sich überzeugt, dass das in Österreich gut gelingen werde: "Die Menschen hier lassen die Clubs meist in Ruhe arbeiten."

Testspiele mit Ronaldo geplant

Geplant sind drei Testspiele: am 26. Juli in Saalfelden gegen den TSV St. Johann, am 30. Juli in Grödig gegen Toulouse sowie am 2. August erneut in Grödig. Als möglicher Gegner für das dritte Match gilt Sheffield United. Oliver Glasners Crystal Palace sei laut Fischer kein Thema.

Österreich-Premiere für Ronaldo

Das Trainingslager ist Ronaldos erster sportlicher Einsatz auf österreichischem Boden. Weder im Europacup noch mit dem portugiesischen Nationalteam hat er je in Österreich gespielt. Einziges ÖFB-Duell gab es 2016 bei der EM in Frankreich – beim 0:0 gegen Österreich.