Rassismus-Skandal bei "Forsthaus Rampensau"?

Die Ausstrahlung der bereits fertig produzierten Staffel von "Forsthaus Rampensau" wurde kurzfristig gestoppt. Das Format wandert erst 2027 ins Programm. Die Gründe sorgen für Spekulationen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Produktion im kärntnerischen Preims stand eigentlich fest, inklusive gelaufenem Promo-Material. Dennoch nahm Joyn die Reality-Show kurz vor dem geplanten Start aus dem Programm. Offiziell nennt der Sender "produktionstechnische Gründe" für die Verlegung auf 2027. Laut "Bild"- Bericht könnten aber Vorfälle am Set zu der Entscheidung beigetragen haben.

Partys und Rauswurf zweier Stars

Ein kurzzeitig veröffentlichter Trailer zeigte bereits, dass es in der Hütte neben Feiern auch zu intensiven Konflikten kam. Bei einer dieser Auseinandersetzungen sollen Grenzen überschritten worden sein. Nach Informationen kam es zu einem vorzeitigen Ende für zwei Teilnehmerinnen. Ein Streit zwischen zwei Frauen-Teams soll derart eskaliert sein, dass eine mutmaßlich rassistische Beleidigung fiel. Dabei soll das Wort "Affe" verwendet worden sein. Da das Format in Zweier-Teams absolviert wird, musste mit der beschuldigten Person auch ihre Teampartnerin das Haus verlassen. Eine Kandidatin, die nicht genannt werden will, beschrieb die Situation im Nachhinein gegenüber "Bild" als "albern" und verglich das Geschehen mit einem Kindergarten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Stellungnahme des Senders zu Spekulationen

Seitens des Senders wird der geschilderte Streit nicht als Ursache für die Programmänderung bestätigt. Ein Sprecher erklärte laut "Bild", dass man die im Netz kursierenden Vermutungen nicht einzeln kommentieren werde. Der Konflikt und dessen Auflösung werden erst im Rahmen der Ausstrahlung im Jahr 2027 zu sehen sein.

Das Star-Foto des Tages 1 / 17 Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images

Weitere Theorien im Netz

Parallel zu den Berichten über den Streit tauchten weitere Vermutungen auf. Ein Thema ist die Verurteilung des Reality-Darstellers Yasin Mohamed (35) zu einer Bewährungsstrafe (ein Jahr und acht Monate) wegen Vergewaltigung, die am selben Tag wie die Verschiebung bekannt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Obwohl er selbst kein Kandidat der Staffel ist, nimmt sein Freund Gigi Birofio (27) an der Show teil. Die Vermutung, mögliche Erwähnungen des Themas am Set könnten umfangreiche Schnittarbeiten erforderlich machen, wies Joyn gegenüber "Bild" zurück. Ein Sprecher stellte klar, dass das erstinstanzliche Urteil und die betroffene Person in keinem Zusammenhang mit dem geänderten Terminplan stehen.