Westring-Weiterbau verzögert sich

ASFINAG nennt weitere Verzögerung von mindestens drei Monaten.

Linz. Mitte November 2024 wurde die Westringbrücke im Donautal für den Verkehr freigegeben. Laut Projekt-Homepage und früherer Aussendungen sollte der Weiterbau des Westrings mit März 2026 starten. Auf Anfrage von linza.at wurde nun jedoch das „Ende des zweiten Quartals“ als Baubeginn genannt, was eine weitere Verzögerung von mindestens drei Monaten bedeutet. Bis 2032 soll der 3,2km lange Freinbergtunnel, der das Donautal mit dem Bahnhofsknoten beim Hauptbahnhof verbinden wird, dann fertiggestellt werden.

Der Vortrieb durch den 3,2 km langen Tunnel unter dem Freinberg erfolgt übrigens nur von der nördlichen Seite vom Donautal her Richtung Bahnhof. „Damit können wir sicherstellen, dass das gesamte Tunnelausbruchsmaterial nachhaltig mit dem Schiff abtransportiert werden kann und keine zusätzlichen LKW-Fahrten im Linzer Stadtzentrum verursacht werden,“ sagt Projektleiter Sebastian Stöcklegger von der ASFINAG im linza-Interview.

Aktuell werden die Baukosten des Gesamtprojekts mit 1,2 Milliarden Euro beziffert, die Stadt Linz trägt fünf Prozent.