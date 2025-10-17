Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Mann im Bett
© Getty Images, Alvarez

Kurioses aus Wien

Ukrainerin entdeckte nach dem Gassigehen Ex-Freund im Bett

17.10.25, 12:21 | Aktualisiert: 17.10.25, 13:51
Teilen

Der 64-Jährige schlich sich in die Wohnung, weil seine Ex-Frau die Tür nur angelehnt hatte, um mit ihrem Hund eine kleine Runde zu drehen. Als die Frau zurückkam, lag der Verflossene im Bett - und drohte mit Zeter und Mord(io).

Wien. Eine für sie mehr als unerfreuliche Entdeckung machte eine 46-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 9.00 Uhr in ihrer Wohnung in Penzing, nachdem sie zuvor mit ihrem Vierbeiner äußerln gegangen war: Im Bett fand sie ihren schwer betrunkenen "Zweibeiner"-Ex vor, der über die nur angelehnte Wohnungstür unerwartet Einlass gefunden hatte. Beide stammen aus der Ukraine - und es gab schon mehrmals Einsätze wegen des Mannes inklusive Betretungsverbot und Wegweisung.

Auf die Aufforderung, wieder das Weite zu suchen, reagierte der 64-Jährige mit Todesdrohungen. Die daraufhin alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.

Die Polizisten der Polizeiinspektion Leyserstraße sprachen gegen den Mann zudem wieder einmal ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Bei der Vernehmung war der 64-Jährige nicht zu den Vorwürfen geständig, sondern gab an, dass die Ex-Freundin ihn selbst in die Wohnung gelassen habe, weil er mit ihr sprechen wollte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden