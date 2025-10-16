Faust- und Messerattacke in Wien - Teenie-Täter gefasst

Schwer durchgedreht ist Donnerstagnachmittag ein Jugendlicher - der zuerst auf der Mariahilfer Straße einer Frau die Faust in den Hals donnerte, dann stach er einem Mann sein Messer in den Oberschenkel. Der Teenie-Täter wurde gefasst.

Wien. Der Messerstich ereignete sich in der Joanelligasse in Mariahilf vor bzw. in einem Asia-Shop nahe dem Naschmarkt - dort ist am Donnerstagnachmittag ein Mann von einem jüngeren Angreifer mit einer Klinge attackiert worden. Der Messerstecher wurde kurz darauf von Beamten der Sondereinheit WEGA überwältigt und festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

© zVg

© zVg

Wie sich später herausstellte, gab es zu dem blutigen Vorfall an der Wienzeile eine "Vorgeschichte". Demnach war derselbe junge Täter davor auf der MaHü ausgeflippt und hatte einer Passantin einen Schlag gegen den Hals versetzt - das Opfer erlitt einen Schock, benötigte vor Ort aber keine ärztlichenBehandlung.

Danach rannte der Angreifer in Richtung Naschmarkt davon, wo es dann in der Joanelligasse zu der Messerattacke gegen einen Mann kam, dem er die Klinge einfach von hinten in den Oberschenkel rammte. Der Verletzte musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Wie die Taten zusammenhängen oder ob es ein psychotischer Schub mit wahllosen Opfern war, steht derzeit noch nicht fest.

Der Jugendliche befindet sich in Polizeigewahrsam.