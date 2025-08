Nächste Messer-Attacke in Wien – Täter auf der Flucht

Das Opfer wurde mit einem Messer am Kopf verletzt.

Am Dienstagnachmittag kam es in der Dunklergasse im 12. Bezirk erneut zu einer Messer-Attacke. Ein 31-jähriger Mann wurde dabei von einem bislang unbekannten Täter am Kopf verletzt – mutmaßlich mit einem Messer. Das Opfer musste notfallmedizinisch von der Berufsrettung Wien versorgt werden.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei noch unklar. Der Angreifer flüchtete unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der mutmaßliche Täter bislang nicht festgenommen werden.

Bei einer ersten Befragung durch die Polizei gab der verletzte Mann an, den Angreifer aber flüchtig zu kennen. Es soll sich demnach um eine Person osteuropäischer Herkunft handeln. Weitere Details nannte das Opfer, das später aus dem Spital geflüchtet sein soll, zunächst nicht. Es könnte sich um ein Delikt im Suchtmittelmilieu handeln.

Die Außenstelle Süd des Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise: Wer etwas zur Tat oder dem Täter sagen kann – auch anonym –, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 01/31310-57800 oder bei jeder Polizeiinspektion zu melden.