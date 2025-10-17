Pärchen 15 Euro geraubt - Festnahme in der U-Bahn

Eine junge Amerikanerin auf Wien-Besuch, die mit einem Bekannten im Stadtpark ein Pläuschchen hielt, wurde gemeinsam mit ihrem Freund von einem nächtlichen Duo überfallen und um 15 Euro beraubt. Die Täter wurden geschnappt.

Wien. Alarmierte Beamte der Stadtpolizeikommandos Innere Stadt und Landstraße nahmen in der Nacht auf Freitag im Zuge einer Sofortfahndung zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren (der eine ein Wiener mit pakistanischem Hintergrund, der andere ein Serbe) in der U-Bahn-Station Stadtpark fest. Die beiden waren alkoholmäßig schwer beeinträchtigt und lallten nur: "Was los?" Sie konnten sich an nichts erinnern.

Die Uniformierten halfen ihnen bei der Festnahme auf die Sprünge und erklärten dem Duo, dass sie von einem Pärchen beschuldigt werden, die beiden - die auf einer Parkbank am Parkring gesessen waren - beraubt zu haben. Demnach sollen sie einen 19-Jährigen und seine aus den USA nach Wien gekommene Bekannte im Vorbeigehen angesprochen und Bargeld gefordert haben.

Als das Paar nicht reagierte, soll einer der Verdächtigen den 19-Jährigen von hinten mit der Armbeuge gewürgt und die Forderung wiederholt haben. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter mit Barem in der Höhe von 15 Euro. Das Geld konnte im Zuge der Personsdurchsuchungen sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen, die zum Tatzeitpunkt augenscheinlich alkoholisiert gewesen waren, befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Vernehmungen sind im Gange.