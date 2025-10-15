Syrer (15) lieferte sich mit E-Scooter Verfolgungsjagd

Frecher und gefährlicher geht`s nicht: Ein 15-jähriger E-Scooter-Lenker überholte im Geschwindigkeitsrausch ein Polizeifahrzeug. Danach entzog er sich der Anhaltung und gefährdete auf der Flucht mit bis zu 70 km/h mehrere Verkehrsteilnehmer - auf dem Gehsteig kam es zu Panikszenen.

Stmk. Und so führte sich ein junger Syrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung am Dienstagabend bei seinem E-Scooter-Auszucker in der Murmetropole auf: Gegen 18:40 Uhr war er mit dem offenbar schwer getunten Elektroroller auf der Annenstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs.

Infolge überholte der Bursche ein vor ihm mit 50 km/h fahrendes Polizeifahrzeug. Die Beamten schalteten umgehend das Blaulicht des Streifenfahrzeuges ein und signalisierten dem 15-Jährigen, dass er sich einbremsen solle. Und zwar sofort. Der Scooter-Boy ignorierte jedoch jegliche Anhaltezeichen, beschleunigte weiter und raste die Annenstraße in Richtung Hauptbahnhof.

In der Annenstraße bog der Teenie-Syrer plötzlich auf den Gehweg und donnerte mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 70 km/h durch eine Menschenmenge, die in Panik geriet, mehrere Personen mussten zur Seite springen.

Polizei sucht Zeugen der irren E-Scooter-Fahrt

Trotz wiederholter Anhaltezeichen setzte der Bursche seine rasante Fahrt fort. Nach der Verfolgungsjagd bis in die Niesenbergergasse konnte der Flüchtende zu Fuß von der Polizei verfolgt und im Bereich der Prankergasse 28 angehalten werden. Der 15-Jährige gab an, dass er bei der Anhaltung verletzt worden wäre. In der Folge wurde er ins LKH Graz, Kinderklinik, überstellt. Er wird mehrfach angezeigt.

Die Polizeiinspektion Karlauerstraße sucht nun nach Zeugen der Verfolgungsfahrt sowie Personen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise unter 059 133/6585 DW.