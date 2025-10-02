Räuber überfiel Linienbus - und flüchtet mit E-Scooter

Ein vermummter Unbekannter hat Mittwochabend einen Linienbus im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen.

Tirol. Mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe in der Hand bedrohte er gegen 22.15 Uhr den Busfahrer und zwang ihn, ihm seine Geldtasche zu geben. Anschließend flüchtete er mit einem E-Scooter, berichtete die Polizei. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Spital eingeliefert. Die sechs Fahrgäste des Busses blieben unverletzt.

Eine nach dem Überfall eingeleitete Alarmfahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei bat nun die Bevölkerung um etwaige Hinweise zum Täter. Der Mann war bei der Bushaltestelle auf Höhe Lumma 7 in den Bus eingestiegen und flüchtete in Richtung Krehbachgasse. Er wurde als circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Kapuze.