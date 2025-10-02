Frontalcrash: Junger Lenker (22) starb in Horro-Wrack

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend in Telfs gekommen.

Tirol. Ein furchtbarer Unfall ereignete sich auf der Tiroler Bundesstraße in Telfs. Aus noch unbekannter Ursache knallten dort ein Mazda und ein BMW frontal zusammen. In beiden Autos saßen Österreicher mit türkischen Wurzeln.

Für den 22-jährigen Mazda-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort in dem völlig zusammengequetschten Auto. Der 24-jährige BMW-Lenker wurde schwer verletzt und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

© Zeitungsfoto.at

© Zeitungsfoto.at

Die Bergung vor Ort stellte sich als schwierig heraus. Denn unzählige Familienmitglieder bedrängten die Einsatzkräfte, hinderten diese zum Teil an ihrer Arbeit.

Wie es zu dem dramatischen Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.