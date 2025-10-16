Gasexplosion in Wien - 21-Jähriger schwer verletzt

Erneuter dramatischer Arbeitsunfall in Wien: In einem Verteilerhaus in Simmering kam es während Reparaturen plötzlich zu einer heftigen Explosion! Ein 21-jähriger Arbeiter wurde dabei von heißem Gas großflächig verbrüht und schwer verletzt ins Spital geflogen.

Wien. Wie erst heute bekannt wurde, kam es fast zur selben Zeit wie auf einer Baustelle in Floridsdorf - wo Mittwochvormittag zwei Arbeiter aus noch nicht geklärter Ursache aus 8 bis 10 Meter Höhe in die Tiefe fielen und schwer verletzt wurden - zu einem ebenso dramatischen Arbeitsunfall in Simmering nahe dem Zentralfriedhof.

Wie die Polizei bestätigt, kam es in einem Verteilerhaus beim Mitterweg, das von einem Energieversorger betrieben wird, während Reparaturarbeiten plötzlich zu einer heftigen Explosion! Ein 21-jähriger Arbeiter wurde dabei schwer verletzt. Wie vor Ort zu hören war, soll es zu einer Gasdetonation bzw. Verpuffung gekommen sein, wobei ein junger einheimischer Arbeiter schlimmste Verletzungen erlitt. Nach erfolgter Erstversorgung durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering und der Berufsrettung Wien wurde der 21-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht - mutmaßlich ins AKH ins Zentrum für Schwerbrandverletzte.

Ein weiterer Arbeiter (52) wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, konnte jedoch in häusliche Pflege entlassen werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es zu vorübergehenden Straßensperren. Das Gebäude musste durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien gelüftet und gekühlt werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.