Der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, ist nach Angaben der Regierung in Moskau im Alter von 66 Jahren gestorben.

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Der Diplomat sei "plötzlich" verstorben, teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit. Dartschijew sei in Moskau einer chronischen Krankheit erlegen, schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa auf Telegram. Sie warnte, Medien sollten wegen seines Todes nicht in "unnötige Verschwörungstheorien" verfallen.

Alexander Dartschijew © Russian Orthodox Cathedral of St

Das Ministerium würdigte Dartschijew als "herausragenden Diplomaten" und "brillanten USA-Experten". Dartschijew hatte den Botschafterposten in Washington im März 2025 angetreten. Das war rund zwei Monate nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus. Aufgrund der Spannungen zwischen Moskau und der Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden im Zusammenhang mit der russischen Offensive in der Ukraine war der Posten des russischen Botschafters in den USA ab Oktober 2024 nicht mehr besetzt gewesen.

Dartschijew war von 2014 bis 2021 Botschafter in Kanada. Anschließend übernahm er die Leitung der Nordamerika-Abteilung im russischen Außenministerium. Als Russland im Februar 2022 die Ukraine angriff, sprach er von einer "notwendigen Maßnahme".