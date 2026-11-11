Was trinken eigentlich Fische?

Ob Fische trinken müssen, ist keine Frage des Durstes, sondern eine reine Überlebensfrage. Dabei spielt der Lebensraum im Salz- oder Süßwasser eine entscheidende Rolle.

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Fische im Meer und in unseren heimischen Gewässern stehen vor völlig unterschiedlichen Herausforderungen, wenn es um ihren Flüssigkeitshaushalt geht. Der physikalische Prozess der Osmose sorgt dafür, dass Wasser stets dorthin wandert, wo die Salzkonzentration höher ist.

Der ewige Durst im Ozean

Meerwasser besitzt einen deutlich höheren Salzgehalt als die Körperflüssigkeiten der Tiere. Dadurch verlieren die Meeresbewohner über ihre Haut und Kiemen permanent Flüssigkeit an ihre Umgebung. Um diesen ständigen Verlust auszugleichen und nicht zu vertrocknen, müssen Salzwasserfische aktiv Meerwasser trinken. Das überschüssige Salz filtern sie anschließend über ihre Kiemen heraus und scheiden einen sehr konzentrierten Urin aus.

Die Gefahr im Süßwasser

Bei Bewohnern von Flüssen und Seen verhält es sich genau umgekehrt. Hier ist die Salzkonzentration im Körper des Fisches höher als im umliegenden Süßwasser. Infolgedessen strömt ständig Wasser durch die Haut und die Kiemen in den Organismus hinein.

Ständiges Ausscheiden statt Trinken

Süßwasserfische nehmen daher keinen Schluck Wasser zu sich. Stattdessen sind sie ununterbrochen damit beschäftigt, das eindringende Wasser in Form von stark verdünntem Urin wieder abzugeben. Nur so verhindern sie, dass ihr Körper zu viel Flüssigkeit aufnimmt.