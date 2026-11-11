oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Aufgeklärt

Was trinken eigentlich Fische?

Phillip Platzer
von
Mehrere Fische schwimmen durch eine Unterwasserhöhle mit Licht im Hintergrund.
© Getty Images
Ob Fische trinken müssen, ist keine Frage des Durstes, sondern eine reine Überlebensfrage. Dabei spielt der Lebensraum im Salz- oder Süßwasser eine entscheidende Rolle.
OE24 auf Google bevorzugen

Fische im Meer und in unseren heimischen Gewässern stehen vor völlig unterschiedlichen Herausforderungen, wenn es um ihren Flüssigkeitshaushalt geht. Der physikalische Prozess der Osmose sorgt dafür, dass Wasser stets dorthin wandert, wo die Salzkonzentration höher ist.

Auch interessant

Russen-Botschafter in den USA tot: Das sagt Moskau

Grippe-Welle crasht heuer Weihnachten!

Untersuchungen gegen Trump? Weißes Haus geht in Offensive

Der ewige Durst im Ozean

Meerwasser besitzt einen deutlich höheren Salzgehalt als die Körperflüssigkeiten der Tiere. Dadurch verlieren die Meeresbewohner über ihre Haut und Kiemen permanent Flüssigkeit an ihre Umgebung. Um diesen ständigen Verlust auszugleichen und nicht zu vertrocknen, müssen Salzwasserfische aktiv Meerwasser trinken. Das überschüssige Salz filtern sie anschließend über ihre Kiemen heraus und scheiden einen sehr konzentrierten Urin aus.

Die Gefahr im Süßwasser

Bei Bewohnern von Flüssen und Seen verhält es sich genau umgekehrt. Hier ist die Salzkonzentration im Körper des Fisches höher als im umliegenden Süßwasser. Infolgedessen strömt ständig Wasser durch die Haut und die Kiemen in den Organismus hinein.

Ständiges Ausscheiden statt Trinken

Süßwasserfische nehmen daher keinen Schluck Wasser zu sich. Stattdessen sind sie ununterbrochen damit beschäftigt, das eindringende Wasser in Form von stark verdünntem Urin wieder abzugeben. Nur so verhindern sie, dass ihr Körper zu viel Flüssigkeit aufnimmt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Lucia (56) ist blind – und fliegt trotzdem Flugzeuge

Was trinken eigentlich Fische?

Untersuchungen gegen Trump? Weißes Haus geht in Offensive

UFO mit Tentakeln schwebt über Militär-Basis

Russen-Botschafter in den USA tot: Das sagt Moskau

Putins USA-Botschafter überraschend gestorben

Theorie widerlegt: Woher stammt der 6 Tonnen schwere Stonehenge-Altarstein wirklich?

200 Flüge gestrichen! Monster-Sturm trifft Europa

USA zittern vor Ausbreitung der Masern

Achtung im Kroatien-Urlaub: Bei Maut-Verstoß drohen über 720 Euro Strafe