Boeing dreht Extrarunde, weil Pilot Reisepass vergisst

Ein kurioser Vorfall über dem Pazifik sorgt für Aufsehen.

Reisepass vergessen? Ein solches Missgeschick können sich Passagiere vor ihrem Flug schlichtweg nicht leisten. Fehlt das wichtige Dokument, fällt der Check-in aus, und die Reise ist vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Doch was passiert, wenn ausgerechnet der Pilot sein Reisedokument zu Hause lässt? Ein Vorfall mit einem Flug von United Airlines zeigt, welche ungewöhnlichen Folgen dies haben kann.

Peinliche Panne über dem Pazifik

US-Medien berichteten kürzlich von einem Vorfall, bei dem ein 14-Stunden-Flug, der von Los Angeles (USA) nach Shanghai (China) gehen sollte, nur drei Stunden in der Luft war. Der Grund: Der Pilot stellte während des Flugs über dem Pazifik fest, dass er seinen Reisepass vergessen hatte. Anstatt einfach weiterzufliegen, entschied sich die Besatzung spontan, umzukehren und den Rückweg anzutreten. Die Boeing 787, die gerade auf dem Weg nach Asien war, drehte nach etwa drei Stunden um und landete schließlich wieder in San Francisco (USA), ohne das Ziel Shanghai auch nur ansatzweise erreicht zu haben. Der Flughafen in San Francisco wurde angesteuert, wo die Crew gewechselt und die frustrierten Passagiere empfangen wurden.

Erklärungen von United Airlines

United Airlines bestätigte den Vorfall und erklärte: „Der Pilot hatte seinen Reisepass nicht an Bord. Wir haben eine neue Crew organisiert, die die Passagiere an diesem Abend dennoch an ihr Ziel bringen konnte. Unsere Passagiere wurden mit Essensgutscheinen und einer Entschädigung versorgt.“ Der neue Flug landete schließlich mit rund sechs Stunden Verspätung in Shanghai.

"Das ist ziemlich peinlich"

Eine Frau, die sich an Bord des Flugzeugs befand, schilderte gegenüber CNN ihre Eindrücke von dem kuriosen Moment, als der Pilot den Passagieren erklärte, dass er seinen Reisepass vergessen hatte. Sie erinnerte sich daran, dass der Pilot seine Entscheidung, zurückzukehren, mit einer „sehr frustrierten“ Stimme verkündet hatte. „Ich habe meinen Reisepass vergessen“, sagte er. Obwohl andere Passagiere lautstark über das Missgeschick ärgerten, zeigte sich die Frau zufrieden mit der Ehrlichkeit des Piloten. Trotz der langen Reise und der anstehenden Fahrt in ihrer Heimat China empfand sie das Verhalten des Piloten als offen und nachvollziehbar.

Expertenkritik an der Panne

Shukor Yusof, der mit seinem Beratungsunternehmen Endau Analytics Fluggesellschaften unterstützt, kommentierte den Vorfall als „ziemlich peinlich“. Für ihn ist ein solches Missgeschick „inakzeptabel“ für eine international tätige Fluggesellschaft. Der Vorfall sei ein klares Zeichen für einen „Mangel an Disziplin“ innerhalb der Organisation. Die Folgen für die Fluggesellschaft blieben nicht ohne Auswirkungen. Der Rückflug von Shanghai nach Los Angeles musste ebenfalls mit einer Verspätung von rund sechs Stunden durchgeführt werden, was den Flugplan der Airline weiter durcheinanderbrachte.

Darum war der Reisepass des Piloten nicht an Bord

Eine spannende Frage bleibt: Wie konnte der Pilot ohne Reisepass fliegen? Im Gegensatz zu „normalen“ Fluggästen müssen Piloten und Flugbegleiter ihre Identität nicht mit einem Pass nachweisen, wenn sie das Flugzeug betreten. Sie haben die Möglichkeit, den Sicherheitsbereich des Flughafens mit einer sogenannten „Crew ID“ zu passieren, einem Ausweis, der von der jeweiligen Fluggesellschaft ausgestellt wird.

Nach dem Check-in müssen die Crew-Mitglieder lediglich bestätigen, dass sie alle notwendigen Dokumente dabei haben. Dazu zählen nicht nur der Reisepass, sondern auch Visa und gegebenenfalls Gesundheitsnachweise. Bei internationalen Flügen jedoch sind die Crew-Mitglieder für ihre eigene Einreise verantwortlich. In diesem speziellen Fall hätte der United-Pilot bei der Ankunft in China ohne den Reisepass möglicherweise mit erheblichen Problemen rechnen müssen. Die Einreise wäre ihm verwehrt worden, und die Fluggesellschaft hätte eine hohe Geldstrafe zahlen müssen.