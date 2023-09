Am Montag gab Apple iOS 17, iPadOS17, watchOS10 zum Download frei. Das sind die wichtigsten Neuerungen.

Das neue Apple-Betriebssystem für iPhone, iPad und Apple-Watch ist da und bietet viele Neuerungen. Neben einem neuen speziellen Standby-Modus für iPhones, interaktiven Widgets und den neuen Kontaktpostern hat der US-Konzern auch an Stellen des Betriebssystem, die schon lange nicht mehr überarbeitet wurden, nachgeschraubt. So gibt es in der neuesten Version des Betriebssystem neue Klingeltöne!

Wer von den neuen Melodien allerdings wenig hält, kann weiterhin die alten verwenden. Dazu muss man in die Einstellungen, dann auf "Töne & Haptik", auf Klingelton und schließlich findet sich dort ganz unten der Button "Klassisch". Hier finden Nostalgie-Freund die alten, originalen Klingeltöne für das iPhone.

Langersehnte Funktion und KI-Stimmenimitator

Ebenso umfasst von iOS17 ist eine langersehnte Funktion, bei der man das eigene Kontaktbild festlegen kann, welches dann bei Anrufen oder iMessages angezeigt wird. Außerdem wird es mit dem neuen Update möglich sein, AirTags zu teilen, wie das Portal "heise online" berichtet.

Auch im neuen Betriebssystem inkludiert sind gewisse KI-Funktionen, die allerdings derzeit nur in Englisch, Spanisch und Französisch verfügbar sind. Die eigenen Stimme lässt sich mit dieser Funktion, sofern man vorher 150 Sprachbeispiele in sein Handy gesprochen hat, duplizieren. Heißt: Künftig lassen sich Sprachnachrichten "tippen". Eingesprochen werden sie dann von der Künstlichen Intelligenz. Klingt gruselig, die eigene Stimme künstlich nachgesprochen zu hören.

"Porno-Modus" in Safari-Browser

Eine weitere Neuheit, die vor allem im Netz für Begeisterung oder zumindest Lacher sorgt, ist die Möglichkeit, "private Tabs" per Face-ID sperren zu lassen. Die Funktionen wurde daher von der Online-Community mit dem Namen "Porno Modus" getauft. Im "privaten Tab" wird der Internet-Verlauf nicht gespeichert.

Neue iPad und Apple Watch-Funktionen

Beim iPad werden einige Funktionen, die man bereits vom iPhone kennt, integriert. So kann man jetzt Widgets am Sperrbildschirm platzieren sowie die Option, mehrere Sperrbildschirme anzulegen. Beim Stage Manager wurde nachgebessert, so dass es jetzt auch wieder die Möglichkeit gibt, alle Multitasking-Funktionen einfach abzuschalten.

Besitzer einer Apple Watch müssen sich wohl auf die größten Änderungen gefasst machen. Bei den Uhren-Betriebssystem hat Apple ordentlich umgekrempelt. Das Kontrollzentrum wird nun nicht mehr per Wischgeste geöffnet sondern per Seitentaste - gewöhnungsbedürftig. Das Dock mit App-Favoriten wurde vom Konzern offenbar gänzlich gestrichen. Radfahrer hingegen dürfen sich freuen: Für sie hat Apple neue Funktionen und eine aktualisierte Bedienoberfläche parat.