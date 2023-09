Apple CEO Tim Cook präsentiert unter den Motto "Wonderlust" (=Sehnsucht nach Wundern) in seiner Keynote das neue iPhone 15 und weitere Neuheiten aus der Apple-Familie.

Vor allem ein Produkt stand bei Apple und Millionen Nutzern im Vordergrund: Das neue iPhone 15, das mit zahlreichen neuen Features aufwarten kann.

Das ist das neue iPhone 15

© Apple ×

Das neue iPhone 15 kommt in zwei Varianten auf den Markt - mit 6,1 Zoll Display in der normalen Version und 6,7 Zoll für die Plus-Version. Das neue iPhone kommt in fünf Farben -Schwarz, Hellblau, Grün, Gelb und Rosa. Der Alurahmen des iPhone 15 hat nun abgerundete Kanten und ist ergonomischer. Künftig bekommt auch das Basismodell das Dynamic Island. Die Funktion war bisher den Pro-Modellen vorbehalten.

Das iPhone 15 setzt wie bisher auf zwei Objektive. Die Hauptkamera bekommt jedoch einen 48-Megapixel-Sensor spendiert, der bisher nur in den Pro-Modellen verbaut war. Die Photonic-Engine setzt daraus ein Bild mit 24 Megapixeln zusammen. Die Kamera erkennt nun dank künstlicher Intelligenz automatisch, wenn ein Porträt fotografiert wird. Die Funktion erlaubt es zudem auch, die Tiefenschärfe nachträglich auf einen anderen Punkt zu verlagern.

Der Prozessor im neuen iPhone 15 ist der A16 Bionic-Chip, der bisher im iPhone 14 Pro verbaut war. Der Breitband-Chip U2 ermöglicht eine bessere Ortung von anderen Apple-Geräten.

© Apple ×

Wie erwartet kommt das iPhone 15 mit USB-C statt Lightning. Die EU-Kommission zwingt Apple zur Umstellung. Auch die Apple AirPods haben ab sofort einen USB-C Stecker zum Laden.

Der Preis in den USA startet bei 799 Dollar für die Standard-Version und 899 Dollar für das iPhone 15 Plus. Die Preise in Europa werden wohl empfindlich höher sein. Bestellbar ab Freitag!

iPhone 15 Pro aus Titan

© Apple ×

Die Pro-Version des neuen iPhones wird durch den Titan-Rahmen noch leichter als die Vorgängermodelle. Auch der Rahmen um das Display ist schmaler als bisher. Erhältlich ist das neue iPhone 15 Pro in 6,1 Zoll und als Pro Max mit 6,7 Zoll Display. Das Pro kommt in vier Farben - titan-grau, titan-blau, titan-schwarz und titan-silber.

© Apple ×

Der alt bewährte "Stumm-Schalter" ist beim neuen iPhone 15 Pro Geschichte. Er wird jetzt durch einen Action-Button ersetzt. Der Knopf ist frei konfigurierbar. Man kann damit etwa die Kamera starten oder Kurzbefehle ausführen und weitere Actions setzen - natürlich auch das Stummschalten.

© Apple

Statt dem Bionic-Chip werden die Pro-Modelle ab sofort von einem neuen A17-Pro-Chip angetrieben. Es soll "der schnellste Chip aller Zeiten in einem Smartphone" sein. Die besonders leistungshungrige Raytracing-Technik, die ebenfalls unterstützt wird, sorgt in Spielen für eine besonders realistische Lichtdarstellung.

Die Kamera des iPhone 15 Pro kommt wieder mit drei Linsen. Die Hauptkamera hat weiterhin 48 Megapixel, die jedoch bei schwachem Licht besser als der Vorgänger arbeiten soll. Das Pro-Max-Modell wartet heuer mit einer 120-mm-Linse auf, das erlaubt den bisher größten Zoom mit fünffacher Vergrößerung. Mit den Pro-iPhones kann man Videos mit Tiefeninformationen aufnehmen, die mit der AR-Brille Apple Vision Pro in 3D abgespielt werden können. Apple nennt die Funktion "Spatial Video".

Der Preis für das iPhone 15 Pro ist 999 Dollar in den USA - die Pro-Max-Variante startet bei 1.199 Dollar.

Neue Apple Watch 9

© Apple ×

Auch wenn sie auf den ersten Blick aussieht wie die bisherige Version der Apple Watch, hat die Series 9 doch einiges mehr zu bieten. Die Uhr wurde mit dem neuen S9-Chip redesigned und läuft dadurch schneller und flüssiger. Sie soll 18 Stunden Akkulaufzeit bieten. Siri auf der Apple Watch beantwortet künftig auch gesundheitsbezogene Fragen. Die Funktion wird später in diesem Jahr vorerst auf Englisch und Mandarin verfügbar sein. Weitere Sprachen sollen folgen. Was das Display angeht soll die Apple Watch Series 9 ein doppelt so helles Display wie das Vorgängermodell haben.

© Apple ×

Neu: Gestensteuerung! Die Apple Watch erkennt künftig, wenn man Zeigefinger und Daumen schnell zwei Mal hintereinander zusammentippt. Damit können etwa Anrufe angenommen werden, Wecker gestoppt oder Musik gesteuert werden.

© Apple ×

Die Apple Watch 9 wird in rot, schwarz, silber, gold und rosé erhältlich sein. Was den Preis angeht soll die Uhr in den USA ab 399 Dollar bestellbar sein.

Apple Watch Ultra 2

© Apple ×

Die Uhr für Extremsportler bekommt ebenfalls ein Update. Die Apple Watch Ultra 2 bekommt die neuen Handgesten-Funktionen und ein neues spezielles Ziffernblatt, dass den Displayrand besonders zur Anzeige von wichtigen Informationen nutzt. Die Apple Watch Ultra 2 bleibt beim Aussehen dem Vorgänger treu. Der Preis in den USA beginnt bei 799 Dollar. Erhältlich ab Freitag.