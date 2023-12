Dow Jones schließt auf Rekord-Hoch

Die Wall Street ist am Mittwoch mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen.

Die Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) gab Hinweise darauf, dass die Fed ihre Zinsen etwas früher als bisher erwartet senken könnte. Dies beflügelte den Dow Jones, der ein neues Allzeithoch erreichte bei 37.094,85 Einheiten.

Aus dem Handel ging der weltbekannte Aktienindex knapp darunter mit plus 1,40 Prozent bei 37.090,24 Stellen. Für den S&P-500 ging es um 1,37 Prozent auf 4.707,09 Zähler hinauf. Der Nasdaq Composite gewann 1,38 Prozent auf 14.733,96 Stellen.

Zwar ließ die US-Notenbank Fed die Zinsen wie erwartet unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Für 2024 erwarten die Währungshüter in Washington allerdings stärkere Zinssenkungen als bisher. So geht aus den zur Zinsentscheidung veröffentlichten Projektionen der Notenbank hervor, dass die Mitglieder im neuen Jahr mit Zinssenkungen in einem Umfang von insgesamt 0,75 Prozentpunkten rechnen. Demnach soll der Leitzins Ende des Jahres 2024 im Schnitt bei 4,6 Prozent liegen. Im September wurde noch von einem Zins in Höhe von 5,1 Prozent ausgegangen.

Zinssenkungen 2024 erwartet

Laut ihrer aktualisierten Projektionen erwartet die US-Notenbank nächstes Jahr jetzt drei statt bisher zwei Zinssenkungen, kommentierten die Experten der Commerzbank den Entscheid. "Der Wirtschaft wird gleichzeitig eine weiche Landung zugetraut. Angesichts des Rückgangs der Inflation ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Fed schon vor der Jahresmitte die Zinsen senkt.

Auf Seite der Unternehmen richteten sich die Blicke auf die Pfizer-Aktie, die um 6,7 Prozent absackten. Der Pharmakonzern enttäuschte mit seinen Prognosen für 2024. Für US Steel ging es unterdessen um 6,1 Prozent auf 38,59 Dollar nach oben. Laut dem Nachrichten-Sender CNBC, der sich auf namentlich nicht genannte Quellen beruft, hat der einen Verkauf erwägende Stahlkonzern mehrere Übernahmegebote über 40 Dollar je Aktie erhalten.

Die Aktien des Videospieleherstellers Take-Two Interactive gewannen 3,8 Prozent und profitierten davon, dass der Spiele-Entwickler von Montag an in den Nasdaq-100 aufgenommen wird.