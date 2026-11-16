Wachsamkeit
Warum die USA jetzt vor Europa-Reisen warnen
Die Vereinigten Staaten haben eine offizielle Sicherheitswarnung für ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Europa herausgegeben.
Wie mehrere US-Botschaften in europäischen Ländern mitteilten, gilt der Aufruf zu erhöhter Wachsamkeit insbesondere für die bevorstehende Weihnachtszeit. Laut den US-Behörden könnten größere Menschenansammlungen und öffentliche Veranstaltungen potenzielle Angriffsziele für Terrorgruppen oder Kriminelle darstellen.
Diese Orte gelten als besonders sensibel
In der Mitteilung nennen die Botschaften konkrete Bereiche, in denen Reisende ihre Umgebung besonders aufmerksam beobachten sollten: Weihnachtsmärkte und öffentliche Feste, Große Einkaufszentren, Wichtige Verkehrsknotenpunkte wie Bahnhöfe und Flughäfen.
Keine Hinweise auf konkreten Anschlag
Trotz der eindringlichen Worte geben die US-Behörden teilweise Entwarnung: Konkrete Geheimdiensthinweise auf einen unmittelbar geplanten Anschlag oder eine spezifische Bedrohungslage werden in der aktuellen Warnung nicht genannt. Es handelt sich um eine allgemeine Vorsichtsmaßnahme für die reiseintensive Zeit rund um die Feiertage und es ist keineswegs die erste dieser Warnungen.
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Streiks und falsche Bombendrohungen belasten Reiseverkehr
Neben der allgemeinen Sicherheitslage weisen die US-Vertretungen auf weitere praktische Risiken für Europa-Urlauber hin. Reisende müssen demnach vermehrt mit Behinderungen durch angekündigte Streiks und Demonstrationen rechnen. Zudem verweisen die Behörden auf die jüngste Serie von falschen Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr, die zuletzt wiederholt für Verspätungen und Evakuierungen gesorgt hatten.
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