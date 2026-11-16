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Bis zu 125 Euro

Belgien-Maut soll Urlauber ab 2027 hart treffen

TF
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Maut
© APA/dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck (Symbolbild)
Bislang konnten Autofahrer das belgische Autobahnnetz kostenlos nutzen – doch damit soll bald Schluss sein. Eine Hintertür aus dem politischen Beschluss gibt es aber noch.
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Ab Mai 2027 greift im gesamten Land eine neue digitale Vignette. Für manche Fahrzeuge werden bis zu 125 Euro fällig.

Die drei belgischen Regionen Flandern, Wallonie und Brüssel-Hauptstadt haben sich politisch auf eine landesweite Pkw-Maut geeinigt, die ab 1. Mai 2027 gelten soll. Betroffen sind alle in- und ausländischen Pkw sowie Wohnmobile bis 3,5 Tonnen. Motorräder und Reisebusse bleiben laut aktuellen Plänen verschont.

Was kostet die neue Belgien-Vignette?

Die Gebühr richtet sich nach der Gültigkeitsdauer und der Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs. Wer ein E-Auto fährt, zahlt weniger als Besitzer älterer Benziner oder Diesel:

  • 24-Stunden-Vignette: 8,10 € (E-Auto) | 9,00 € (ab Euro 4) | 11,25 € (Euro 0–3)
  • 10-Tages-Vignette: 10,80 € (E-Auto) | 12,00 € (ab Euro 4) | 15,00 € (Euro 0–3)
  • 1-Monats-Vignette: 17,10 € (E-Auto) | 19,00 € (ab Euro 4) | 23,75 € (Euro 0–3)
  • 2-Monats-Vignette: 27,00 € (E-Auto) | 30,00 € (ab Euro 4) | 37,50 € (Euro 0–3)
  • Jahresvignette: 90,00 € (E-Auto) | 100,00 € (ab Euro 4) | 125,00 € (Euro 0–3) Gilt die Maut nur auf Autobahnen?

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Kommt die Maut wirklich?

Brisant: Die Vignettenpflicht umfasst nicht nur die Autobahnen, sondern auch alle National- und Regionalstraßen in ganz Belgien. Ein Ausweichen über Landstraßen spart somit kein Geld. Auch eine mautfreie Pufferzone für Grenzpendler wurde abgelehnt.

Politisch ist die Sache bereits durch. eine Hintertür bleibt aber noch: Die regionalen Parlamente sowie die EU-Kommission müssen dem Gesetzespaket noch endgültig zustimmen. Brüssel prüft dabei vor allem, ob geplante steuerliche Entlastungen für einheimische Autofahrer gegen das EU-Diskriminierungsverbot verstoßen. An genau dieser Hürde war 2019 die deutsche Pkw-Maut gescheitert.

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