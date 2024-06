2023 kam jedes dritte Baby per Kaiserschnitt zur Welt

Der Anteil der per Kaiserschnitt zur Welt gebrachten Babys hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt.

Laut Statistik Austria kamen im Jahr 2023 32,4 Prozent der 76 939 in Österreich geboren Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Dabei gibt es regional deutliche Unterschiede zu beobachten. Während die meisten Kaiserschnitte in der Steiermark zu verzeichnen waren, nämlich 36,8 Prozent, waren es in Vorarlberg "nur" 29,2 Prozent.

Trend setzt sich fort

"Der Trend zu Kaiserschnittgeburten setzt sich weiter fort", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. "Im Jahr 2023 kam jedes dritte Baby in Österreich per Sectio zur Welt. Im Jahr 1995, als die Art der Entbindung erstmals statistisch erfasst wurde, lag der Anteil bei 12,4 %. Die Verdoppelung der Kaiserschnittrate in knapp 30 Jahren geht unter anderem darauf zurück, dass Frauen immer später Mutter werden und mit Alter die Wahrscheinlichkeit einer Kaiserschnittentbindung steigt. 2023 waren mit 52,5 % etwas mehr als die Hälfte aller Kaiserschnitte geplant.“

Mehr Kaiserschnitte bei späterer Mutterschaft

Die Wahrscheinlichkeit einer Kaiserschnittentbindung steigt Statistik Austria nach mit der späteren Mutterschaft. Gebärende Frauen ab 35 Jahren haben 1,6-mal häufiger mit Kaiserschnitt entbunden als unter 25-Jährige. Die Kaiserschnittquote liege hier bei 39,4 Prozent gegenüber 25,3 Prozent.