oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Home Invasion

Ehepaar im eigenen Heim überfallen und gefesselt

Polizei-Einsatz
© APA/MAX SLOVENCIK (Symbolbild)
Die Fahndung nach zumindest zwei Tätern läuft.
OE24 auf Google bevorzugen

Bad Bleiberg. Ein betagtes Ehepaar ist am Donnerstag in Bad Bleiberg (Bezirk Villach-Land) Opfer einer Home Invasion geworden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Berichte lokaler Medien. Es dürften zumindest zwei Täter gewesen sein, die gegen 13.00 Uhr in das Einfamilienhaus eindrangen. Der 78 Jahre alte Mann dürfte gefesselt worden sein. Er wurde bei dem Überfall verletzt, wie schwer, war zunächst unklar. Die Täter befanden sich auf der Flucht.

Auch interessant

Autodieb nach Coup in Kärnten in Kroatien gefasst

Kärntner (63) isst Kebab und stirbt daran

650.000 Badegäste in Klagenfurter Strandbäder

Eine Alarmfahndung mit Hubschrauberbeteiligung war am Donnerstag gegen 17.00 Uhr am Laufen. Wie die Täter in das Haus gelangt waren, ob weitere Personen dort anwesend waren und weitere Details zur Tat sowie zur Flucht der Täter gab es zunächst nicht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Klagenfurter Lindwurmschädel ist nun in Deutschland

"Alf"-Mama Anne Schedeen mit 77 Jahren verstorben

Japan bestätigt Atom-Abkommen mit USA

650.000 Badegäste in Klagenfurter Strandbäder

Profi-Killer gestand mehr als 30 Morde

Iraker töten 8 Volksmujaheddin

Autodieb nach Coup in Kärnten in Kroatien gefasst

Kärntner (63) isst Kebab und stirbt daran

Google verdoppelte 2021 seinen Gewinn auf 76 Milliarden Dollar

Ehepaar im eigenen Heim überfallen und gefesselt