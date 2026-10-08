Ehepaar im eigenen Heim überfallen und gefesselt

Die Fahndung nach zumindest zwei Tätern läuft.

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Bad Bleiberg. Ein betagtes Ehepaar ist am Donnerstag in Bad Bleiberg (Bezirk Villach-Land) Opfer einer Home Invasion geworden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Berichte lokaler Medien. Es dürften zumindest zwei Täter gewesen sein, die gegen 13.00 Uhr in das Einfamilienhaus eindrangen. Der 78 Jahre alte Mann dürfte gefesselt worden sein. Er wurde bei dem Überfall verletzt, wie schwer, war zunächst unklar. Die Täter befanden sich auf der Flucht.

Eine Alarmfahndung mit Hubschrauberbeteiligung war am Donnerstag gegen 17.00 Uhr am Laufen. Wie die Täter in das Haus gelangt waren, ob weitere Personen dort anwesend waren und weitere Details zur Tat sowie zur Flucht der Täter gab es zunächst nicht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.