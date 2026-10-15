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Neuer Investor

Almdorf Seinerzeit soll nach 35 Mio.-Euro-Pleite bald Re-Opening feiern

Resort mit Dorfcharakter
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In den Almhütten, Jagdhäusern und Chalets an den Hängen des Kärntner Nationalparks Nockberge, nur drei Kilometer vom Falkertsee entfernt, lockt absolute Privatsphäre: Das Almdorf Seinerzeit, einst touristisches Vorzeigeprojekt, ist 2024 mit knapp 35 Millionen Euro Schulden in die Insolvenz geschlittert. Nun hat sich  ein Investor gefunden, der die 51 Chalets kommendes Jahr wieder in Betrieb nehmen will.

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Die neuen Eigentümer wollen Anfang November ihre Pläne präsentieren. Eine limitierte Anzahl exklusiver Chalets soll ab sofort zum Kauf stehen.

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