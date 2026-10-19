Ab 26. Oktober
Nach Felssturz: Plöckenpass zwei Wochen gesperrt
Die Straße über den Plöckenpass (B110), die von Kötschach-Mauthen im Kärntner Gailtal ins italienische Paluzza führt, wird von 26. Oktober, 7.00 Uhr, bis 6. November, 18.00 Uhr, wegen Bauarbeiten auf italienischer Seite nach einem Felssturz komplett gesperrt.
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Das teilte die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Montag unter Berufung auf die italienischen Behörden mit. Nach der Sperre soll die Strecke wieder frei befahrbar sein, hieß es.
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