Nach Felssturz: Plöckenpass zwei Wochen gesperrt

Immer wieder Sperren: In Kärnten und auf Bundesebene wird über einen Scheiteltunnel als langfristige Sicherheitslösung diskutiert.

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Die Straße über den Plöckenpass (B110), die von Kötschach-Mauthen im Kärntner Gailtal ins italienische Paluzza führt, wird von 26. Oktober, 7.00 Uhr, bis 6. November, 18.00 Uhr, wegen Bauarbeiten auf italienischer Seite nach einem Felssturz komplett gesperrt.

Das teilte die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Montag unter Berufung auf die italienischen Behörden mit. Nach der Sperre soll die Strecke wieder frei befahrbar sein, hieß es.