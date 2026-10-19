oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ab 26. Oktober

Nach Felssturz: Plöckenpass zwei Wochen gesperrt

Plöckenpass
© ORF
Immer wieder Sperren: In Kärnten und auf Bundesebene wird über einen Scheiteltunnel als langfristige Sicherheitslösung diskutiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Straße über den Plöckenpass (B110), die von Kötschach-Mauthen im Kärntner Gailtal ins italienische Paluzza führt, wird von 26. Oktober, 7.00 Uhr, bis 6. November, 18.00 Uhr, wegen Bauarbeiten auf italienischer Seite nach einem Felssturz komplett gesperrt.

Auch interessant

Diese Städte eignen sich am besten für einen Citytrip im Winter

Zeitumstellung: Das wissen die Wenigsten

Kriminacht 2026: Alle Infos zu Lesungen & Locations

Das teilte die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Montag unter Berufung auf die italienischen Behörden mit. Nach der Sperre soll die Strecke wieder frei befahrbar sein, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Amber total sexy, aber Johnny...

Nach Felssturz: Plöckenpass zwei Wochen gesperrt

Neue Schock-Details zu brutaler Home Invasion

SPÖ fordert jetzt eine bezahlte Maskenpause

Zöggeler greift nach 3. Rodel-Gold

Gaddaffi verschwunden - Kämpfe dauern an

60 Kilo im Rucksack: Bergwacht schnappt Schwammerldealer!

'Königlicher Besuch' für Thiem vor Auftakt in Madrid

Almdorf Seinerzeit soll nach 35 Mio.-Euro-Pleite bald Re-Opening feiern

Kärntner ging mit Totschläger auf Lokalgäste los