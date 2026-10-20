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Neue Sessellifte

Kärntner Tagesskipässe kosten diesen Winter bis zu 73 Euro

Skifahrer
© Getty Images
Skifahren wird in ganz Österreich teurer. Zum Vergleich: In einigen Tiroler Skigebieten kostet eine Tageskarte bereits mehr als 80 Euro.
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Die Preise der Tageskarten steigen in der heurigen Skisaison in Kärnten auf bis zu 73 Euro - die Preissteigerung wird mit Investitonen gerechtfertigt. Wie Branchenvertreter am Dienstag bei einer Pressekonferenz mitteilten wurden in neue Lifte, Beschneiung, Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort von den Kärntner Seilbahnen 53 Mio. Euro investiert.  Angesichts der touristischen Buchungslage zeigten sich die Branchenvertreter zuversichtlich für das Wintergeschäft.

Neuer Sechser-Sessellift am Nassfeld

Zu den größten Einzelinvestitionen zählen der neue Sechser-Sessellift Tressdorfer Almbahn am Nassfeld und die neue Zehner-Gondelbahn Kanzelbahn III auf der Gerlitzen Alpe. Auf der Turracher Höhe wird der Engländerlift erneuert und das "WinterWunderLand" erweitert. Die Simonhöhe erhält einen neuen Zauberteppich.

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Saison ab Ende Oktober

Österreichweit müsse um 20 bis 25 Prozent mehr beschneit werden als noch vor zehn Jahren, sagte Fachgruppenobmann Josef Bogensperger jun.. Als Kostenfaktor schlage sich dies im Preis für die Skipässe nieder. 73 Euro kosten die Tageskarten in den großen Skigebieten, in kleinen Skigebieten sind sie günstiger.  Die Saison startet am Mölltaler Gletscher Ende Oktober, auf der Gerlitzen voraussichtlich am 4. Dezember und am Nassfeld einen Tag darauf.

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