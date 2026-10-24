60 Millionen Euro: Grünes Licht für Mega-Projekt in Velden

Nach zehn Jahren Wartezeit liegt die rechtskräftige Baubewilligung für das Hermitage Velden Suitehotel vor, wodurch der Bau für das 60-Millionen-Euro-Projekt am Wörthersee starten kann.

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Am Veldener Seecorso entsteht auf der Fläche der aktuellen "Strandbude Morak" das neue Hermitage Velden Suitehotel. Der Salzburger Unternehmer Hermann Unterkofler hat die rechtskräftige Baubewilligung für das Hotel mit 250 Gästebetten, 50 Arbeitsplätzen und vier Gastronomiekonzepten erhalten und von Bürgermeisterin Margit Heissenberger persönlich übergeben bekommen. Da auch die gewerberechtliche Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land vorliegt, gibt es nun grünes Licht für das Tourismusprojekt.

Über 60 Millionen Euro Investitionsvolumen

Gemeinsam mit dem bereits im Bau befindlichen Hermitage Corso (ehemals Seeblick) umfassen die beiden Projekte ein Investitionsvolumen von über 60 Millionen Euro. Der Gemeinde Velden sollen die Vorhaben jährlich rund 200.000 Euro an Abgaben einbringen. "Zehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit, wenn man etwas bewegen will. Jetzt können wir endlich bauen. Wer heute am Wörthersee investiert, muss den Nerv der Zeit treffen", erklärte Unterkofler gegenüber der "Kleinen Zeitung". Das Investoreninteresse ist groß: Beim Hermitage Corso sind rund 50 Prozent der Einheiten verkauft, beim Suitehotel etwa 20 Prozent. Beide Projekte sollen 2028 fertiggestellt werden.

Wer sich für eine der Suiten interessiert, muss aber tief in die Tasche greifen. So wird ein rund 48qm großes Apartment mit 35qm Terrasse und Garagen-Stellplatz um wohlfeile 866.560 Euro angeboten - vor Steuern.

Das Hermitage Suitenhotel in Velden © Hermitage

Positive Impulse für den Tourismusort

Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger begrüßt die Entwicklung: "Investitionen in den Tourismus sind Investitionen in die Zukunft unserer Gemeinde. Velden braucht hochwertige Gästebetten, neue Arbeitsplätze und Betriebe, die langfristig Wertschöpfung bringen. Es ist erfreulich, wenn Unternehmer Verantwortung übernehmen und auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten investieren." Als ausgebildeter Gastronom bringt Unterkofler neben Kapital auch jahrzehntelange Erfahrung in das Projekt ein.

Suche nach Partnern für Gastronomie

In Velden soll vor allem das gastronomische Angebot zum Publikumsmagneten werden. Geplant sind vier neue Konzepte, darunter ein "Pool & Beachclub" sowie ein Restaurant beim Hermitage Velden Suitehotel. Zudem sind zwölf Bootsanlegeplätze vorgesehen. Für die Umsetzung sucht der Investor derzeit nach passenden Partnern: "Wir laden die besten Gastronomen des Landes ausdrücklich ein, sich mit ihren kreativen Konzepten bei uns zu bewerben. Unser Anspruch ist kreative Top-Gastronomie für Gäste und Einheimische mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das überzeugt", betonte Unterkofler.